“Vogliamo una città pulita” – I risultati della “stagione” 2024/2025

Follonica: Anche quest’anno il gruppo di volontari “Vogliamo una città pulita”, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con La Sei Toscana, ha dedicato tempo ed energie per tutelare l’ambiente e il decoro urbano di Follonica, ripulendo la città dai rifiuti lasciati per la strade, parcheggi, parchi, spiagge cittadine, da chi non ha ancora capito la necessità di considerare la città come casa propria e non un luogo dove si può abbandonare ogni cosa…tanto poi c’è chi pulisce.

I NUMERI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

✔ Giornate di pulizia: .. 46.. da ottobre ad oggi …

✔ Sacchi di rifiuti raccolti: …450… ( equivalenti a circa [Z] kg 3600 ).

✔ Bottiglie di vetro riciclate: numero…1960..

✔ Pneumatici, elettrodomestici e altri rifiuti ingombranti rimossi: tipologia: materassi,bombole del gas,cerchioni auto,valigie,distributori di palline,piccoli elettrodomestici, scheletri di bici,stranezze varie ….

Un grazie speciale

Ai volontari, che con costanza hanno contribuito alla riuscita del progetto, all’Amministrazione Comunale e Sei Toscana , per il supporto logistico e la sensibilizzazione ma soprattutto ai tanti cittadini rispettosi che ogni giorno ci aiutano a mantenere Follonica pulita con un comportamento civile, perché anche i piccoli gesti, come quelli della nostra associazione, fanno la differenza, ma serve la collaborazione di tutti per ridurre l’abbandono dei rifiuti ed aumentare il decoro della città.

Concludendo invitiamo i follonichesi a rispettare l’ambiente e a unirsi a noi nelle prossime iniziative!