Cultura Voci in Armonia: Trionfa al Polo Bianciardi la Rassegna Regionale dei Cori Scolastici 24 maggio 2025

24 maggio 2025 96

96 Stampa

Redazione

E’ stata presentata con successo la prima edizione della provincia di Grosseto della Rassegna Regionale, che ha visto la partecipazione di moltissimi studenti. Grosseto: Mattinata di festa, lo scorso 28 aprile, nella sede centrale del Polo Bianciardi: cinque scuole appartenenti ad ordini e gradi differenti si sono avvicendate sul palco dell’Aula Magna dell’I.I.S. Polo Bianciardi dalle 09:00 alle 12:30, regalando momenti davvero emozionanti e coinvolgenti. Su proposta dell’USR e grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti è stata infatti organizzata la prima edizione grossetana della Rassegna Regionale dei cori scolastici, che ha visto la partecipazione di alunni di tutta la provincia, appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Durante la Rassegna sono stati eseguiti canti appartenenti a generi differenti, a cappella o con l’accompagnamento strumentale (pianoforte, chitarra, contrabbasso). Nell’occasione I ragazzi hanno avuto l'opportunità - decisamente formativa - di assistere all'esibizione di alunni di scuole diverse, accomunati dal piacere di cantare insieme e di creare un’armonia attraverso la musica ed il canto.

La mattinata di festa ha avuto momento centrale molto suggestivo, con l’esecuzione di un canto a cori uniti, nel piazzale del cortile dell'istituto: più di duecentocinquanta fra bambini e ragazzi, guidati dai loro insegnanti, sono riusciti a cantare non solo insieme, ma in polifonia, dimostrando capacità di organizzazione ed ascolto. Sul palco si sono avvicendati il Coro Bianciardi e L’ensemble vocale del Liceo musicale (Polo Bianciardi, Grosseto) diretti dalla Prof.ssa Lorenza Baudo (referente e coordinatrice della Rassegna), il coro Flowers (Polo Aldi, Grosseto) diretto dalla Prof.ssa Carla Baldini, il Coro Luca Pacioli (Secondaria Luca Pacioli, Follonica) diretto dal Prof. Stefano Borgianni, il coro Tuttincoro (Primaria E. Toti, Grosseto) diretto dal Prof. Mirko Galeazzi, il coro Le voci ardenti (Secondaria Umberto I, Pitigliano) diretto dalla Prof. Prof.ssa Georgia Iaconetti, infine il Coro Don Milani Orbetello (Secondaria Don Milani, Orbetello) diretto dal Prof. Alberto Solari. Il Direttore dell’USR, Dott. Pellecchia, ha inviato i suoi saluti, scusandosi per non essere presente; la manifestazione si è aperta e conclusa con il gradito intervento della Dirigente dell’Ufficio VII dell’USR Toscana, Dott.ssa Alessandra Liberatore, che ha apprezzato moltissimo la varietà e la piacevolezza dei repertori presentati, oltre che la qualità delle esecuzioni.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Voci in Armonia: Trionfa al Polo Bianciardi la Rassegna Regionale dei Cori Scolastici Voci in Armonia: Trionfa al Polo Bianciardi la Rassegna Regionale dei Cori Scolastici 2025-05-24T11:15:00+02:00 448 it E’ stata presentata con successo la prima edizione della provincia di Grosseto della Rassegna Regionale, che ha visto la partecipazione di moltissimi studenti. PT2M /media/images/Rassegna-corale-saluti-finali.jpg /media/images/thumbs/x600-Rassegna-corale-saluti-finali.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 24 May 2025 11:15:00 GMT