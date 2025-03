“Voce di donne”: tutte le iniziative a Magliano in Toscana per la Giornata dell’8 marzo

È un’unica voce, fatta dall’unione delle voci di più donne, quella che risuonerà sabato 8 marzo a Magliano in Toscana per l’evento organizzato dalla Commissione Pari opportunità del territorio.

Magliano in Toscana: “La scelta del titolo ‘Voce di donne’ non è casuale – spiega Federica Ferri, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Magliano – abbiamo deciso di dare spazio a tante donne, impegnate a vari livelli nella nostra comunità, che vogliamo che risuoni come una voce sola per parlare di emancipazione e parità, ancora purtroppo non del tutto realizzata nel nostro Paese, e per celebrare la Giornata internazionale delle donne in modo che sia un’occasione di riflessione e approfondimento e non una semplice ricorrenza”.

Sono tante le iniziative di cui si comporrà la manifestazione: negli esercizi commerciali di tutto il territorio comunale saranno esposte le immagini di donne che hanno cambiato la propria storia, contribuendo anche alla Storia dell’umanità come Rita Levi Montalcini o Malala Yousafzai. Inoltre, proprio sabato 8 marzo, alle 15.30 partendo da piazza Marconi sono in programma canti itineranti per le vie del centro storico con le “Le donne di Magliano”, il coro diretto da Carla Baldini. Seguendo la musica, si arriverà poi al Centro enoturistico di piazza del Popolo dove Silvia Meconcelli presenterà il suo ultimo libro “intera” edito da Augh! In un dialogo con la scrittrice Dianora Tinti che porterà anche la propria testimonianza di donna e autrice maglianese. A seguire, per i partecipanti food lab a cura dell’associazione con la Comunità del Cibo che omaggerà le relatrici e le musiciste con alcuni semi di fiori: simbolo di crescita e speranza con l’augurio che eventi di questo tipo possano promuovere un cambiamento culturale.

“Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di contribuire all’organizzazione di attività di sensibilizzazione come queste – dichiara Pamela Calussi, consigliera con delega alle Pari opportunità – perché siamo convinti che l’informazione e il confronto siano fondamentali per promuovere una effettiva parità di genere”.

L’evento, la cui partecipazione è libera e gratuita, è organizzato con il sostegno del Comune di Magliano e in collaborazione con il Coro delle Donne di Magliano e l’associazione Comunità del cibo.

Per informazioni:cpo.maglianointoscana@gmail.com