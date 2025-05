“Vivi l’estate a Magliano in Toscana”, ecco tutti gli eventi di giugno

Dal 2 al 29 giugno mostre, presentazioni di libri, concerti e trekking a Magliano in Toscana, Montiano e Pereta grazie all’organizzazione dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione delle associazioni locali

Magliano in Toscana: Un’estate di eventi, quella che sta preparando il Comune di Magliano in Toscana con la collaborazione delle associazioni locali. Da lunedì 2 giugno a domenica 29 giugno, infatti, si apre il cartellone estivo degli eventi “Vivi l’estate a Magliano in Toscana” che saranno a ingresso libero e gratuito e che coinvolgeranno non solo Magliano ma anche Pereta e Montiano.

MAGLIANO IN TOSCANA

Si parte lunedì 2 giugno alle ore 17, al Giardino sul torrione, con "Chi ben comincia...", un appuntamento per principianti filosofi, al quale parteciperà anche il professor Carlo Monaco. Il 7 giugno, alle ore 17 a San Bruzio, ci sarà l’aperipicnic a chilometro zero, “Attraversamenti kiassosi”, con brindisi, chiacchiere e musica, a cura di Officine Meraki. Il 10 giugno alle 18, al Giardino sul torrione, concerto dell’associazione Recondite armonie, con la partecipazione del coro dei Madrigalisti di Magliano. Il 13 giugno, alle 18.30 sempre al Giardino del torrione, spazio all’anima dei libri: tre venerdì letterari a Magliano in Toscana, che vedranno in questo caso l’incontro con Giovanni Grasso, giornalista e portavoce del Presidente della Repubblica; l’evento sarà condotto da Mirella Serri. Il 15 giugno, alle ore 18.30, a San Bruzio andrà in scena il concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Magliano, con musiche di Ennio Morricone. Il 19 giugno, alle 21 allo Chalet di piazza Marconi, saggio di danza a cura di Odissea 2001. Venerdì, sabato e domenica, 20, 21 e 22 giugno, dalle 17.30, festa del Solstizio d’estate: un evento con musica, animazione, stand gastronomici e artisti di strada, a cura dell’associazione Pro loco di Magliano in Toscana. Sempre domenica 22 giugno ci sarà anche la passeggiata per bambini e famiglie alla ricerca dei fiori per l’acqua di San Giovanni, a cura del Comitato genitori. Il 26 giugno, infine, alle 18.30 al Giardino del torrione, presentazione del libro “Niente fuffa”, di Veronica Gentili.

MONTIANO E PERETA

Il 6 giugno alle ore 21, nella Chiesa di San Giovanni di Montiano, si svolgerà il concerto “Lunga notte delle chiese”, a cura dei Madrigalisti di Magliano, mentre il 28 e il 29 giugno, sempre a Montiano, ci sarà il mercato Coldiretti-Artigianato, a cura dell’associazione Pro loco di Montiano. A Pereta, il 28 e 29 giugno, si aprirà il Pereta jazz festival, a cura dell’associazione Pro loco di Pereta.

Il 21 giugno, infine, alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione di “Magliano contemporanea”, con presentazione del fotolibro dedicato a Magliano, che si svolgerà in corso Garibaldi 8 e, successivamente, in piazza della Repubblica, con la Prima mostra d’arte di Federico Giannini, mentre il 19 luglio sarà la volta della Seconda mostra d’arte di Pia Broggio. Gli eventi sono tutti gratuiti e ad ingresso libero; per info comune.magliano-in-toscana.gr.it.