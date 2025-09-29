“Vivi Grosseto”: ultimi giorni per aderire alla rassegna dedicata ai musicisti grossetani

Per partecipare alla JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane", in programma sabato 4 ottobre alla Sala Eden, è possibile fare domanda fino a mercoledì 1° ottobre

Grosseto: Ultimi giorni per aderire alla JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane”, la rassegna musicale in programma il 4 ottobre alla Sala Eden e dedicata ai musicisti tra i 14 e i 25 anni di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (PR FSE+ Toscana 2021-2027) che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano. Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Per partecipare alla rassegna musicale, organizzata in collaborazione con la scuola di musica Cmm alla quale è affidata la direzione artistica, che si terrà, appunto, sabato 4 ottobre dalle 21.30 alla Sala Eden, i candidati devono compilare il modulo d’iscrizione che possono trovare sul sito www.uscitadisciurezza.grosseto.it, a questo link diretto https://bit.ly/JamPlayViviGrosseto o sui canali social di Uscita di Sicurezza e della scuola di musica Cmm. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 1° ottobre.

Alla rassegna è possibile presentare qualsiasi genere musicale, utilizzare tutti gli strumenti, suonare cover o brani inediti. Per partecipare, oltre alla compilazione del modulo, è necessario inviare un video del brano che sarà eseguito; brano che sarà valutato dalla direzione artistica di JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane”. Ogni artista avrà l’opportunità di esibirsi con uno o più brani, in base alla composizione del gruppo (1 brano per il singolo, due brani per il duo e il trio, tre brani per le band con più di tre musicisti).

L'ingresso per alla serata è libero e gratuito.

"Vivi Grosseto" prosegue sabato 11 ottobre, nel centro storico, con la "Vivi Grosseto street parade" organizzata in collaborazione con il Manciano street music festival: quattro band itineranti animeranno le vie del cuore della città, fra le ore 17 e le 20.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori è possibile scrivere a c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it oppure chiamare il numero 348 6490625