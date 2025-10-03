“Vivi Grosseto”: tutti i nomi degli artisti che si esibiranno alla Sala Eden

La JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane” si terrà sabato 4 ottobre, alle ore 21.30. Ingresso libero e gratuito

Grosseto: Tutto pronto per la JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane”, la rassegna musicale con la direzione artistica della scuola di musica Cmm e dedicata ai musicisti tra i 14 e i 25 anni di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (PR FSE+ Toscana 2021-2027) che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano. Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Sabato 4 ottobre, alle 21.30, alla Sala Eden si esibiranno tantissimi artisti: “Sunflowers duo”, con Eva Barbato alla chitarra e la voce di Benedetta Fanciulletti; “Luna, Rebecca e Michael”, con la voce di Luna Mantiglioni, Michael Cipollini alla chitarra e Rebecca D’Aniello al basso; “Chantal e Michael”, con la voce di Chantal Mersi e Michael Cipollini alla chitarra; “Minerali”, con Diego Fuschi al basso, Pietro Flaminio alla batteria, Giulio Venturi alla tastiera e le voci di Andrea Intelisano e Yuri Meacci; “Lemon trio”, con la voce di Alice Magnani, Benedetta Carlomagno alla chitarra e Camilla Tortelli alla tastiera; “Gravity”, con Eva Barbato alla chitarra e la voce di Ilaria Pascapè; “Smokin’ amps”, con la voce di Gioia Stronchi, Riccardo Puntaloro alla chitarra, Valentino Vignoli al basso, Tommaso Bezzini alla batteria e Simone Serrotti al sassofono; Pietro Terrazzani (voce e chitarra) e Chiara Fabbrucci (voce e piano). Ingresso libero e gratuito.

"Vivi Grosseto" prosegue sabato 11 ottobre, nel centro storico, con la "Vivi Grosseto street parade", appuntamento con la direzione artistica affidata al Manciano street music festival. Le quattro band itineranti che animeranno le vie del cuore della città, fra le ore 17 e le 20, sono la “Brincadeira”, la “Roaring Emily jazz band”, la “Magicaboola brass band” e la “OverSoul street band”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it oppure quello del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it.