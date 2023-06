Vivarelli Colonna e Meeting director Artuso rispondono accuse Pd su Grifone Meeting

Grosseto: "Una ricostruzione non corretta, smentita non solo dai fatti, ma anche e soprattutto dai risultati da record ottenuti dagli atleti. Rendere pubblica tale ricostruzione non fa altro che confermare l’intenzione dei consiglieri comunali di portare avanti un’opposizione politica distruttiva, il cui intento è screditare l’operato dell’Amministrazione".



"Nonostante gli screzi tra maggioranza e minoranza siano una costante dell’Amministrazione Vivarelli Colonna, il sindaco di Grosseto e la Meeting Director, Elisabetta Artuso, hanno comunque deciso di chiarire, una volta per tutte, le dinamiche su cui, da diverse settimane, sono più volte stati attaccati dall’opposizione. Spalti semi-vuoti, costi da urlo, dirette televisive che non ci sarebbero mai state e la già annunciata assenza dell’annuale edizione del Meeting Città di Grosseto, sono soltanto alcuni dei punti toccati nella lettera aperta dei consiglieri comunali.





“Una marea di inesattezze – replicano il primo cittadino e la Meeting Director – Andiamo per gradi. Esiste, ed è obbligatorio, un Piano di Sicurezza che, come già ripetuto, deve essere rispettato. Il Piano ammetteva la presenza totale di mille spettatori. Qualcuno avrebbe senz’altro recriminato il suo mancato rispetto , previsto dalla delibera comunale, se lo Stadio fosse stato, al contrario, pieno. Ma si punta il dito lo stesso. La promozione turistica non si fa soltanto con il pubblico grossetano che viene allo Zecchini, ma, anche, con l’immagine della città che viene promossa dai media e press nazionali e non. Su Rai Sport il Grifone Meeting è stato trasmesso ben tre volte ( 28 e 29 maggio, 6 giugno). Forse i signori che si stanno lamentando erano un po’ distratti? Su Rai Play è costantemente presente. Lo stesso su Atletica Tv, che oltre alle eccellenti prestazioni sportive degli atleti, manda in onda regolarmente il video promozionale della nostra città, che ha accompagnato l’evento”.

Seconda critica. Perchè non c’è più spazio per il Meeting città di Grosseto? “Semplice – proseguono – Il Meeting città di Grosseto ha ripreso un evento che ha smesso di esistere trent’anni fa. Purtroppo, lo scorso anno, non è neanche entrato nel ranking mondiale con un punteggio pari a 0, a differenza del Grifone Meeting che, nel 2022, ha conquistato la 49esima posizione in classifica. Un’ Amministrazione ha il dovere di fare scelte consapevoli, sulla base di valutazioni oggettive. Paragonare i due eventi è dunque, non solo fuori luogo, ma anche scorretto e non realistico”.





Ad aver mosso critiche sull’evento in sè sarebbe stata non soltanto l’opposizione, ma anche Ernesto Croci, presidente della Track&Field master e del comitato organizzatore dei campionati europei master 2022. “ Scelta incomprensibile quella dell’Amministrazione comunale di assegnare contribuiti per 120 mila euro all’Atletica Castiglionese, che per la Fidal non può nemmeno fare richiesta per l’assegnazione di un campionato federale, avendo solo 4 atleti tesserati”: ha commentato.

“Faccio la Meeting Director da 13 anni – commenta Elisabetta Artuso – Ho collaborato all’organizzazione di eventi Fidal internazionali, ma non ho mai ricevuto da nessuno di loro una richiesta di collaborazione. Al contrario, si preferisce chiamare persone esterne, senza coinvolgermi. Il Grifone Meeting non può pagare le incompetenze e le incapacità organizzative degli altri. Quanto all’Atletica Castiglionese, il sig. Croci appartiene ad una società che fa solo attività per master, quindi rivolta ad amatori, e non presta invece attenzione al sociale ed alla salvaguardia dei giovani come sta facendo la piccola società di Castiglione della Pescaia, che negli anni ha sia portato ai campionati italiani di categoria tanti atleti sia conquistato nuovi tesserati Eps e Fidal.

La società Castiglionese ha una storia che parte negli anni ‘80, mentre la Track&Field è nata solo pochi anni fa. Sicuramente il signor Croci – concludono il primo cittadino e la Meeting Director – non sta considerando il livello raggiunto dal Grifone meeting che, con oltre 8 mila punti in più, si classifica tra i primi trenta meeting al mondo, potendo vantare una prestazione mondiale stagionale negli 800 m donne (e non solo) che, dopo 10 meeting, è ancora a Grosseto”.