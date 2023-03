Vittorie del Polo Tecnologico Manetti Porciatti ai giochi sportivi studenteschi

Eccellente il risultato di Romeo Monaci nell’Eptathlon



Grosseto: Ancora un successo sportivo del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Questa volta le squadre di pallacanestro a tre e quella di pallavolo squadra di pallacanestro hanno vinto la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi. Vittorie che hanno permesso alle due compagini di rappresentare la provincia di Grosseto alla fase regionale.

A comporre il team della pallacanestro a tre, che ha vinto la fase provinciale presso il Pala Austria, sono stati gli alunni Dario Zaganjori, Stefano Frosolini, Edoardo Pieraccini, e David Corridori, mentre per quello di pallavolo ricordiamo Simone Munafò, Christian Cericola, Andrea Kaculi, Matteo Bartolucci, Leonardo Caporali, Cristiano Terrosi, Alessandro Toia, Matteo Sansone, Lorenzo Feri, Francesco Laudizi, Andrea Rossi e David Corridori.





Le due formazioni, dunque, proseguiranno le rispettivi fasi regionali, accompagnate dai loro docenti, Rocco Caloro e Cristina Parronchi.

Ricordiamo che un altro studente del Polo Tecnologico, Romeo Monaci, si è recentemente contraddistinto per gli eccellenti risultati ottenuti, con il settimo posto ai campionati italiani di Eptathlon Under 20 a Padova, totalizzando 4635 punti e il suo record personale.





Ad accompagnarlo il tutor sportivo, Alessandro Moroni. “Faccio i complimenti a nostri ragazzi e ai loro insegnanti - ha commentato il dirigente scolastico, Claudio Simoni - non solo per il risultato sportivo ottenuto, ma soprattuto per l’adesione ai valori più alti, come il rispetto delle regole e degli avversari, valori fondanti nella vita come nello sport. Questo - conclude -, indipendente dal risultato ottenuto, rappresenta il vero valore aggiunto che la scuola deve assumere tra le priorità didattiche.”