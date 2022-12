Sport Vittoria per progetto presentato da Comune Grosseto Ambito Maremma Toscana Area Sud 1 dicembre 2022

Redazione L’importo del finanziamento per il turismo è di 130mila euro Grosseto: Il progetto di “Supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana - Maremma Toscana Area Sud è stato ammesso al finanziamento dopo aver partecipato al bando promosso dalla Regione Toscana ed essere passato sotto l’attento studio di Sviluppo Toscana spa e Toscana Promozione. Il progetto è stato presentato dal Comune di Grosseto capofila per tutto l’Ambito di cui fanno parte i Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Manciano, Pitigliano, Sorano, Semproniano, Scansano, Magliano in Toscana, Campagnatico, Cinigiano, Civitella Marittima e Civitella Paganico. Questo piano persegue gli obiettivi strategici di miglioramento dell’attrattività delle destinazioni e della capacità di accoglienza dei territori.

Le iniziative presentate nel progetto dell'Ambito sono: la creazione e lo sviluppo di una rete sentieristica, dei momenti di incontro e informazione degli operatori, il monitoraggio e la misurazione degli indici di appeal digitale, il progetto di sviluppo del turismo sportivo ed il restyling e la redazione del materiale informativo "Siamo orgogliosi dell'ottimo risultato ottenuto per tutto l'Ambito Maremma Toscana Sud, il progetto è stato oggetto di approfonditi studi e grande impegno da parte di tutti noi per questo motivo, aver ricevuto il finanziamento, ci rende fieri e ci ripaga degli sforzi compiuti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale -. Questo finanziamento ricoprirà un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore turistico, che nella nostra città, ha ancora margine di miglioramento e tanto potenziale da esprimere".





