Vittoria da record per gli Under 11 del Circolo Pattinatori. Ko gli Under 15

Grosseto: Terza vittoria stagionale per la formazione under 11 del Circolo Pattinatori, che chiude con un punteggio da record contro il Versilia Forte (27-0) sulla pista amica di via Mercurio. Tutti i bambini biancorossi sono andati a segno. Tommaso Spinosa il bomber con 8 reti, seguito da Viola Ugas a 7. Il quintetto di Fabio Bellan è andato al riposo sul 14-0.

Troppo forte invece la Blue Factor Castiglione per il quintetto under 15 allenato da Emilio Minchella. Trascinata da Diego Bracali, autore di otto reti, la formazione ospite è andata a segno diciassette volte, dopo aver chiuso il primo tempo sul 7-0. Tancredi Betti l’autore della rete grossetana. Un ko che servirà comunque per fare esperienza.

U11, Cp Grosseto-Versilia Forte 27-0 CP GROSSETO: Buonriposi; Bucciacchio 4, Croci 3, Marinoni 2, Alice Sorbo 3, Spinosa 8, Ugas 7. All. Fabio Bellan. FORTE DEI MARMI: Aliboni; Bertozzi, Ndoci, Zucchi, Scuto, Ginebri, Varenick, Ndour. All. Francesco Rossi. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

U15, Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 1-17 CP GROSSETO: Del Viva, Tiezzi, Alexander Convertiti Mann, Tonini, Bianchi, Betti 1, Civitarese, Leonardo Convertiti Mann, Muntean, Orlandini. All. Emilio Minchella. BLUE FACTOR: Krocka; Bagnoli, Turbanti 2, Cornacchini 2, Agresti 4, Nucci, Bracali 8, Sforzi, Rosadini. All. Massimo Bracali. ARBITRO: Matteo Galoppi. Seguici





