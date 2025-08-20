Viti si scusa con il Comune: "Non non era mia intenzione offendere nessuno"

Castiglione della Pescaia: «Chiedo scusa al Comune e a Lucio Corsi non era mia intenzione offendere nessuno». Così l'ex sindaco di Castiglione della Pescaia Dario Viti rettifica quanto dichiarato in una recente nota inviata ai media locali.

«Non avevo ricevuto le informazioni appropriate - dichiara Viti - e mi risultava strano che il Comune non avesse promosso nessun riconoscimento ufficiale per celebrare un suo concittadino che nell'ultimo anno ha ottenuto grandi risultati in campo artistico».



