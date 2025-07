Viterbo, la Guardia di Finanza sequestra oltre 3.300 prodotti non sicuri

Controlli intensificati durante l’estate: giocattoli e articoli per la casa privi dei requisiti di sicurezza ritirati dal mercato. Segnalati tre commercianti alla Camera di Commercio. Foto di repertorio.

Viterbo: Questi i risultati conseguiti all’esito dei controlli svolti dalle Fiamme Gialle viterbesi nell’ambito di uno specifico dispositivo operativo predisposto dal Comando Provinciale di Viterbo per il contrasto dei fenomeni della contraffazione, dell’abusivismo commerciale, delle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti e tutela del “Made in Italy”.

L’attività di controllo economico del territorio, intensificata nel corso della stagione estiva, ha consentito di sottrarre dal mercato un ingente numero di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.

In particolare, i militari della Sezione Operativa Pronto Impiego, hanno individuato nel capoluogo, un esercizio commerciale gestito da soggetti di nazionalità estera che poneva in vendita della merce, riconducibile alla categoria “giocattoli” in quanto destinati a soggetti di età inferiore ai 14 anni, privi delle avvertenze imposte dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea in materia di sicurezza prodotti, oltre 1.000 i prodotti sequestrati amministrativamente.

La Compagnia di Civita Castellana ha sottoposto a sequestro amministrativo oltre 2.300 prodotti casalinghi e per l’igiene, privi delle informazioni minime circa il produttore, l’importatore e della lingua italiana.

Complessivamente sono stati segnalati amministrativamente alla competente Camera di Commercio n. 3 soggetti.

Il contrasto agli illeciti di merci non conformi alla normativa sulla sicurezza, rappresenta una delle priorità della Guardia di finanza, particolarmente attiva nella tutela del mercato dei beni e dei servizi, al fine di garantire una protezione efficace dei consumatori, soprattutto se in tenera età, e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.