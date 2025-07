Viterbo: I ghibellini conquistano la città... ma il gioco continua

Viterbo: Quattro giorni intensi, con un caldo incredibile, non solo quello atmosferico ma anche quello dei visitatori, che ogni sera hanno affollato le varie iniziative di Ludika1243, ormai una certezza cittadina targata La Tana degli Orchi.

Si chiude tra gli applausi la prima parte di manifestazione, che ora procede con l’apprezzata ludoteca a Palazzo degli Alessandri, dove da giovedì 10 a domenica 13 luglio saranno, poi, organizzati i tornei e gli incontri per appassionati di gioco da tavolo, con la nuova edizione di Giokeria.

L’atmosfera medievale culmina, come sempre, nella battaglia campale che contrappone i due storici eserciti dei guelfi e ghibellini, le truppe papaline da una parte, quelle imperiali dall’altra, pronte a confrontrarsi in un gioco in cui nessuno vuole mai perdere, dopo aver sfilato per le vie della città, annunciati dai Musici e dai figuranti del Pilastro.

Come accade ancora oggi, è l’alternanza a dare il responso: dopo decenni di dominazione Guelfa, come fu nel 1243, da qualche tempo i ghibellini si presentano pronti e agguerriti, e in questa venticinquesima edizione di Ludika hanno vendicato la sconfitta dello scorso anno, strappando il vessillo gialloblu e innalzandolo con quello dell’aquila nera.

In attesa di riconquistare, magari, quello spazio fuori le mura che rafforza ancora di più il concetto di battaglia per difendere la città, è stato il parco che ospita la scultura del Risveglio ad ospitare anche quest’anno la battaglia, iniziata con quella dei bambini, che si allenano per giorni per creare scudi e spade e assaporare il gusto della storia, seguita dallo scontro tra campioni, dalle schermaglie verbali e dalla battagliola finale. Per la verità quest’anno i bambini sono stati davvero protagonisti: coinvolti nel lato dei guelfi e proseguire il gioco, sono riusciti a strappare lo stendardo consegnandolo al generale ghibellino, che nel frattempo era intento a combattere al centro. Un pizzico di astuzia, forse, ma anche l’insegnamento che la storia concede sempre occasioni, che vanno colte al volo.

Quest’anno però non c’è tempo di rilassarsi, si smontano le tende, si salutano i palchi dei teatri ma resta intatta l’atmosfera di gioco e divertimento, a Palazzo degli Alessandri in piazza San Pellegrino, dedicato agli appassionati ma anche a chi vuole provare e avvicinarsi a tavoli di gioco, dove si rimette di nuovo in discussione la storia, come sabato, quando si svolgerà il grande torneo sulla Seconda guerra mondiale.

Per conoscere tutti gli appuntamenti ancora in corso https://www.latanadegliorchi.it/giokeria-2025-2/

L’evento, realizzato con il contributo e il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Comune di Viterbo, è completamente gratuito, tranne alcuni tornei che prevedono iscrizione e relativi premi. Per tutte le informazioni ed essere aggiornati è possibile seguire la pagina fb La tana degli orchi https://www.facebook.com/tanadegliorchi