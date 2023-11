Viterbo: Città d'Arte. La Prof.ssa Laura Principi e gli Artisti della Solidarietà

Viterbo: La Tuscia, la terra tra Roma e Toscana, deve mostrarsi e c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Gli artisti debbono diventare i nostri ambasciatori. La professoressa Laura Principi, da anni cura quasi tutti gli aspetti dell’arte: è la professoressa di “Porta l’arte a Scuola” alla Pietro Vanni, la direttrice artistica della Galleria de la via degli Artisti e di Tuscia in fiore, la conduttrice di “Onda d’Arte”, la curatrice di mostre in Tuscia e la direttrice artistica del meraviglioso evento dell’8 giugno 2023 per il Corpus Domini, con 22 opere in formato 2 metri per 2, applaudito anche dal nuovo Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza.



Ha relazioni con tutte le espressioni artistiche del territorio, ha fatto parte di giurie artistiche di cui è spessissimo la presidente. Ha curato l’organizzazione di estemporanee e scovato nuovi artisti. Ha tenuto a battesimo “Gusto e Meraviglia”, mostre di artisti in ristoranti della Tuscia ed è la direttrice dell’evento continuo 4x4, che presenta al Bar Centrale di Viterbo, piazza del plebiscito, curato dai fratelli Guerrini, 4 opere di un artista per 4 settimane. É ormai un punto di riferimento nel panorama culturale Viterbese, cercata da tutti. Spesso relatrice e speaker a convegni sull’arte. Presto per lei un futuro dove il cielo è il limite. Non paga dell’iper-attivismo artistico, in collaborazione col Maestro Angelo Paccosi, ha dato luogo ad un’altra novità per la città d’arte che Viterbo vuole essere. Dalle sue stesse parole descrivendo domenica 5 novembre 2023: “Questo pomeriggio alla Galleria della Via degli Artisti di Viterbo ha avuto luogo l’ASTA di undici opere donate da artisti del nostro territorio per la raccolta fondi per il restauro del ritratto di ”Pietro Vanni” realizzato dalla pittrice Corinna Modigliani nel 1905 c.a. e conservato dal 1965 nella scuola viterbese che prende il suo nome. L’iniziativa, proposta dal Lions Club di Viterbo, ha come fine la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino per diffondere il concetto di arte come Servizio Sociale per la cura e l’attenzione verso il territorio.

Gli artisti che hanno partecipato donando una loro opera sono stati: Angelo Russo, Luigi Fondi, Riccardo Sanna, Francesca Cencetti, Amedeo Mancini, Giovanni Travaglini, Enrica Ronchini, Paola Sanna, Giolimpia Canova, Paolo Signore ed Angelo Paccosi. Alle ore 16:00 davanti ad un pubblico attento ed incuriosito il dott. Moreno Busti, nel ruolo di battitore d’asta, ha aperto l’evento ringraziando tutti i presenti, il Comitato Artisti della Solidarietà del Distretto 108L e il presidente Lions di Viterbo Francesco Cima presente tra il pubblico. Ha poi preso la parola la prof.ssa Laura Principi, direttrice artistica della Galleria della Via degli Artisti e docente titolare nella scuola secondaria di primo grado “Pietro Vanni” (dov’è conservata l’opera destinataria del restauro), che ha spiegato la finalità del progetto ed ha aggiunto che al restauro dell’opera, che verrà effettuato nei locali della scuola stessa, parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto in un’ottica di coinvolgimento ed orientamento degli stessi.

Si è poi passati alla descrizione delle opere in mostra e alla vendita. Tutte le opere sono state battute e vendute con grande soddisfazione degli organizzatori e degli acquirenti. Le undici opere donate per questa iniziativa e battute all’asta oggi, rimarranno in mostra alla Galleria fino a domenica 12 novembre quando, alle ore 16:00, verranno ritirate dai compratori con una Cerimonia di consegna.