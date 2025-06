Vitagliano: Grande partecipazione alla cena di tesseramento di Fratelli d'Italia Gavorrano: entusiasmo, confronto e nuovi ingressi nel circolo

Gavorrano: Si è tenuta venerdì 30 maggio, la cena di tesseramento del Circolo di Fratelli d'Italia di Gavorrano, un appuntamento molto partecipato che ha registrato il tutto esaurito, dimostrando la vitalità e la forza crescente del nostro movimento sul territorio. La serata si è svolta in un clima di entusiasmo, confronto e partecipazione attiva. Oltre ai tanti iscritti storici, sono stati ufficializzati numerosi nuovi tesseramenti, segno evidente di un rinnovato interesse e di un coinvolgimento sempre più ampio dei cittadini nella vita politica del circolo.

"Durante l'incontro - dice Patrizio Vitagliano Presidente circolo Fratelli d'Italia Gavorrano - si è discusso della situazione politica locale, analizzando l'operato dei consiglieri della coalizione di centrodestra a Gavorrano e tracciando le linee per il futuro. È stato ribadito l'impegno del circolo nel rappresentare le istanze del territorio, promuovendo un'azione politica concreta e coerente. Particolare attenzione è stata riservata all'imminente referendum, su cui è stata confermata la linea del partito guidato da Giorgia Meloni: astenersi dal voto. Si è inoltre parlato delle prossime elezioni regionali, considerato un appuntamento fondamentale per il cambiamento della guida della Toscana: Fratelli d'Italia sarà protagonista, con l'obiettivo di dare una svolta al governo regionale.

«Il circolo di Fratelli d'Italia Gavorrano è ogni giorno tra la gente – ha dichiarato Patrizio Vitagliano, presidente del circolo –. Ascoltiamo le esigenze del territorio e lavoriamo con passione e determinazione per dare voce ai bisogni reali della nostra comunità. Stiamo costruendo qualcosa di importante, in sinergia con il gruppo consiliare, per rafforzare la nostra presenza e ampliare i consensi. I nostri giovani rappresentano la speranza e il futuro su cui vogliamo investire. Poniamo al primo posto gli interessi dei cittadini e la risoluzione dei problemi concreti che li riguardano». Un ringraziamento sentito va a tutti i partecipanti, che con la loro presenza e il loro sostegno hanno reso possibile la crescita del nostro movimento. Il circolo invita tutti a seguire le attività attraverso la pagina e il gruppo Facebook “Fratelli d'Italia Gavorrano”, per restare aggiornati sulle prossime iniziative", conclude Patrizio Vitagliano.