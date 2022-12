Visite guidate di “Al Cassero è… Natale” alla scoperta della terrazza della Fortezza

Boom di presenze anche lo scorso weekend per l’evento promosso dall’Istituzione Le Mura, Comune di Grosseto e Conad per Grosseto main sponsor.

Grosseto: Un viaggio nella storia, alla scoperta di vicende e curiosità sulla città di Grosseto in compagnia degli elfi Sempreverde, Santolina e Euforbia.

Ad “Al Cassero è Natale” tornano le visite guidate a cura delle guide professionali della Cooperativa “Le Orme”, quest’anno arricchite dal panorama mozzafiato che i visitatori godranno dalla terrazza panoramica della Fortezza: una vista su Grosseto ancora inaccessibile a tanti grossetani e turisti.

Insieme agli Elfi custodi del Villaggio di Babbo Natale, scopriremo in che modo la Repubblica di Siena abbia fortemente influenzato l'arte, l'architettura e la vita dei grossetani, quali eventi hanno portato Federico II e Ludovico il Bavaro, imperatori del Sacro Romano Impero, a raggiungere Grosseto, quale architetto i Medici hanno scelto per costruire le mura che vediamo oggi e come i Lorena abbiano bonificato il territorio gettando le basi per il suo futuro sviluppo economico. Visiteremo le cannoniere, le gallerie e l'intera "macchina da guerra" voluta dai Medici; oltre al Cassero, che in questi giorni ospita la Casa di Babbo Natale, saliremo fino alla terrazza panoramica (accessibile solo con la guida) da cui si godrà di un meraviglioso panorama sulla città, con la vista che spazia dal mare all'Amiata, e nelle giornate invernali di bel tempo permette di osservare imperdibili tramonti.

Boom di presenze anche lo scorso weekend per l’evento promosso dall’Istituzione Le Mura, che continua a regalare ai bambini ma anche ai più grandi la magia e il divertimento del Natale. Una scommessa vinta grazie a chi ci ha creduto, Comune di Grosseto e Conad per Grosseto main sponsor.

Per prenotazioni telefonare a Le Orme allo 0564 416276 oppure al 346 6524411 oppure info@leorme.com - il servizio è compreso nel biglietto di ingresso al Villaggio di Babbo Natale