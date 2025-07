Attualità Visita in sede ad Orbetello della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, del Vice Sindaco di Orbetello 5 luglio 2025

Orbetello: Visita in sede ad Orbetello della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, del Vice Sindaco di Orbetello, la dottoressa Chiara Piccini, assessore alle politiche sociali e alla pubblica istruzione dell’Amministrazione Comunale. Nella foto, insieme al presidente del Comitato Costa d’Argento, Michele Casalini, e alla delegata di area due socio-assistenziale del Comitato. Durante l’incontro si è fatto il punto sulla situazione delle criticità sociali nel territorio, ma anche sul quadro della collaborazione ormai consolidata tra la Croce Rossa Costa d’Argento e l’amministrazione comunale di Orbetello. Sono state valutate alcune iniziative e progettualità specifiche, che Chiara Piccini porterà alla valutazione sia della giunta municipale di Orbetello, che dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci delle Colline dell'Albegna. Seguici



