Visita in Provincia del funzionario dell’Ufficio Cultura e Stampa dell’Ambasciata del Giappone

Grosseto: Nei giorni scorsi il funzionario dell’Ufficio Cultura e Stampa dell’ambasciata del Giappone, il dottor Kubo Hiroschi, referente per i gemellaggi, in missione ufficiale in Toscana, ha partecipato ad un incontro istituzionale a Grosseto, nel Palazzo della Provincia, nel corso del quale sono state prese in considerazione le prospettive di interscambio culturale ed economico con il Giappone, con particolare riferimento al patto di gemellaggio che dal 1999 lega la Provincia e il Comune di Grosseto alla città di Kashiwara, con la quale il nostro territorio ha in comune una forte tradizione agricola.

Il Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ha sottolineato il valore del gemellaggio con Kashiwara: "È fondamentale riallacciare i rapporti di amicizia, soprattutto in un momento storico segnato da tensioni internazionali. Rafforzare questi legami significa promuovere pace, solidarietà e inclusione tra i popoli."

Il dott. Kubo ha ribadito l’importanza delle comunità locali nel tessuto sociale italiano e ha ricordato che nel 2026 si celebreranno i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone: "La forza dell’Italia è nelle sue comunità, rappresentate dai Comuni: sono loro il cuore pulsante dei legami con il Giappone."

All’incontro oltre al presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola e il vicepresidente Valentino Bisconti, erano presenti anche i rappresentanti del mondo accademico, culturale e produttivo del territorio: la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli, il presidente della Camera di Commercio di Grosseto e Livorno Riccardo Breda, il presidente della Fondazione Bianciardi Massimiliano Marcucci con la vicepresidente Paola Mauri e la direttrice Lucia Matergi, la dirigente dell’Istituto Rosmini Roberta Capitini, la progettista dell’Agenzia formativa Vivarelli, l’insegnante di lingua giapponese Yuka Kotani, lo Studio d’arte Bonsai e Suiseki Grosseto rappresentato dal segretario Gianluca Spinelli, l’associazione Tejidas APS con Martina Pagliucoli e l’ex consigliera provinciale Cecilia Buggiani, già attivamente impegnata nei rapporti con l’Ambasciata del Giappone.

Durante l’incontro, ogni realtà ha potuto sottolineare il forte interesse del territorio per la cultura, la lingua, la letteratura e lo sport giapponesi. Lo Studio Bonsai ha esposto tre splendidi esemplari, molto apprezzati dal funzionario giapponese, mentre Martina Pagliucoli ha incantato i presenti con una narrazione in stile Kamishibai, teatro tradizionale illustrato.

L’incontro si è concluso con lo scambio di doni, la visita del Palazzo provinciale e della mostra dedicata al Giardino Letterario della Maremma e dell’Amiata, un’occasione per raccontare il territorio non solo attraverso le sue bellezze naturali, ma anche tramite le figure culturali che ne hanno rappresentato l’identità.