Visita della prefetta Paola Berardino al Comune di Follonica

Per gli auguri di Natale la prefetta e il sindaco Andrea Benini hanno fatto visita alle sedi dei Vigili del Fuoco, della Vab, dei Cantieri comunali, della Croce Rossa e del punto di Primo Soccorso



Follonica: Ieri mattina la prefetta Paola Berardino ha fatto visita al Comune di Follonica per degli auguri di Natale molto particolari: l'incontro con il sindaco Andrea Benini ha infatti previsto una visita alla sede dei Vigili del Fuoco di Follonica, della Vab, dei Cantieri comunali, della Croce Rossa e del punto di Primo soccorso del Comune.

La sede dei vigili del Fuoco è stata la prima ad essere visitata, con l'accoglienza del comandante provinciale Pietro Vincenzo Raschillà che ha illustrato i servizi svolti per la popolazione. Il gruppo si è poi spostato nella sede della Vab Follonica, accolto dai tanti volontari. Lì è stata mostrata la sede con i magazzini che conservano le tende riscaldate, i container e tutto il materiale per le missioni. Non è poi mancata una visita alla sede della Protezione civile locale. Il gruppo ha poi ricevuto un'accoglienza calorosa anche nella sede della Croce Rossa di Follonica. Il sopralluogo si è concluso al punto di Primo soccorso del Comune di Follonica, con l'accoglienza del dottor Robusto Biagioni, responsabile Uos Gestione emergenza sanitaria territoriale zona grossetana, che ha mostrato la sede e i servizi svolti al suo interno.

«Quest’anno - ha detto la prefetta Paola Berardino - in occasione delle ormai prossime festività natalizie ho voluto portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini che rappresentano il cuore pulsante del sistema del soccorso pubblico, che ogni giorno senza sosta lavorano intensamente per il bene di tutti noi. A tutti loro un sentito ringraziamento per il servizio reso a beneficio di tutta la comunità».

«Ringrazio la prefetta Berardino per essere venuta direttamente a Follonica per gli auguri – afferma il sindaco Andrea Benini – Apprezziamo moltissimo il gesto per nulla scontato, segno di un interessamento sincero verso il nostro territorio. I volontari e le volontarie di Follonica hanno ricevuto con piacere questa visita, voluta anche per il grande lavoro svolto da tutti e tutte in occasione dell'alluvione dello scorso 18 ottobre, che ha creato tantissimi problemi alla nostra città».