Visita del sottosegretario Gemmato all’ospedale Misericordia. D'Urso dg Asl Toscana sud est: “Conforta la sua presenza. Prioritarie le risorse, sia economiche che professionali”

Grosseto: Si è svolto ieri mattina all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto l’assemblea aperta del sindacato dei medici dirigenti Anaao – Assommed che ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, di alcuni parlamentari del territorio, rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati.

Tra i relatori anche il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. «E’ stata una occasione importante – ha dichiarato – perché il sottosegretario Gemmato rappresenta il Governo e ci ha permesso di toccare il tema delle risorse, fondamentale sia nelle politiche governative che regionali. Abbiamo in questo momento una crisi di risorse economiche e una di risorse professionali».





«L’invito che ho posto all’onorevole Gemmato - ha proseguito D’Urso – è stato quello di darci strumenti flessibili per l’utilizzo dei finanziamenti in particolare per l’ammodernamento tecnologico che rappresenta qualità dell’assistenza ma anche uno stimolo per trattenere i professionisti nelle nostre aziende. Sempre in merito alla carenza dei medici ho ricordato che i nostri ospedali sono nella rete formativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ma non basta; bisogna fare un passaggio ulteriore per consentire agli ospedali anche di svolgere una attività didattico formativa in maniera più attiva. Il fatto poi che il sottosegretario sia venuto qui – ha concluso il direttore generale – e abbia ribadito la necessità del rafforzamento della sanità ci conforta per un sistema sanitario sempre più pubblico e vicino ai cittadini».





A conclusione dei lavori l'on. Gemmato è stato accompagnato per una visita al pronto soccorso dell'ospedale dalla direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est Simona Dei, dal direttore del Pronto Soccorso dott. Mauro Breggia e dal direttore del distretto ospedaliero dott. Michele Dentamaro.