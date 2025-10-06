Visita del ministro per le Politiche di Coesione e per il Pnrr: inaugurazione della mensa di via Giotto e sopralluogo ai lavori del Cassero

Grosseto: Questo pomeriggio il ministro per le Politiche di Coesione e per il Pnrr ha inaugurato, a Grosseto, la nuova struttura dedicata alla mensa per la scuola primaria di viale Giotto. Il progetto rientra nel piano di estensione del servizio di tempo pieno. L’importo complessivo dell’investimento è stato di oltre 720mila euro di cui 440mila legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, 26mila244 dal Fondo opere indifferibili e 256mila messi a disposizione dal Comune di Grosseto. I lavori hanno visto la realizzazione di un nuovo edificio in aderenza al fabbricato esistente della scuola primaria Gianni Rodari di viale Giotto adibito a mensa scolastica a servizio della scuola. Il fabbricato, di circa 220 metri quadrati, che comprende la sala mensa e un locale per lo sporzionamento, è stato costruito secondo criteri di massima accessibilità ed efficienza energetica e potrà ospitare fino a 140 bambini per turno.

Il ministro ha anche svolto un sopralluogo ai lavori di restauro Pinqua, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Cassero senese. Un impegno, in questo caso, ammontante a 3 milioni e 120mila euro complessivi di cui 2 milioni e 600mila euro derivanti dal Pnrr e 520mila euro connessi al Fondo opere indifferibili. L'intervento, collegato all’adiacente realizzazione di appartamenti di edilizia residenziale pubblica Erp in sostituzione dell’edificio comunale che ospitava gli ex uffici dell’anagrafe del Comune di Grosseto, mira a riaprire all'uso pubblico tutti gli spazi del bastione Fortezza delle Mura Medicee. Il progetto prevede il restauro dell’intero complesso monumentale del bastione, l'allestimento di nuovi spazi espositivi nelle casette cinquecentesche e nelle gallerie delle troniere, la destinazione del Cassero senese a funzioni espositive e istituzionali e la creazione di un nuovo ambiente ricreativo sulla terrazza.



