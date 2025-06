Visita del garante comunale alla disabilità al Country Paradise

Grosseto: È stato un grandissimo privilegio essere stato invitato in qualità di garante della disabilità del Comune di Grosseto a visitare la splendida realtà dell'Associazione Country Paradise. Un percorso di progetti educativi a favore della sostenibilità ambientale con il fine di rivalutare il concetto Uomo/natura, coinvolgendo centinaia di animali , prima maltrattati in contesti sociali di grande valore ed utilità. Oltre ad accudire gli animali che hanno subito violenze inaudite, l'associazione si occupa di oltre 40 ragazzi con ogni tipo di fragilità (sensoriali, motorie, intellettive e psichiche), inseriti in tante attività dalla PET Therapy, progetto cucina, allevamento di lumache, cura dell'orto alla Farm Therapy.

Tutti questi fantastici progetti hanno l'intento dell'utilizzo dell'ambiente nel setting rurale come strumento pedagogico riabilitativo di grande inclusione sociale . È stato emozionante vedere i ragazzi collaborare in cucina e ascoltare dai preziosi volontari e collaboratori quanto sia positivo per loro l'inserimento nella fattoria , il fatto di prendersi cura degli animali, dell'orto , avere delle responsabilità e toccare con mano i progetti che prendono vita . Parlando con la direttrice Daniela Vignali è subito emerso il concetto fondamentale che sostiene e lega tutti i soggetti dell'associazione , quello di dare una " SECONDA POSSIBILITÀ" a tutti , piante , animali , persone e materiali , non a caso tutte le strutture della fattoria sono realizzate con materiale di riciclo , così come le piante che vengono scartate da altre aziende trovano nell'orto dell' associazione una nuova chance di vita e tanto , tanto amore . Credo di non esagerare affermando che country paradise ad oggi rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, un'eccellenza per la nostra comunità e per questo merita tanta riconoscenza e rispetto .

Una realtà come questa per continuare a regalare una vita dignitosa agli animali maltrattati, un supporto essenziale ai ragazzi con fragilità e alle loro famiglie in un contesto magico in cui il senso di appartenenza e la convivialità vengono esaltate all'ennesima potenza ha bisogno di essere supportato dalle istituzioni e da tutti i grossetani. Jacopo Aprili per avermi accolto nel magico mondo del country paradise.