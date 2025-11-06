Visita del Direttore Marittimo della Toscana nella Provincia di Grosseto

Marina di Grosseto: Nella giornata odierna il Direttore Marittimo della Toscana e Comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, Contrammiraglio Giovanni CANU (foto cover), ha effettuato una visita istituzionale nella Provincia di Grosseto, incontrando le Autorità civili e giudiziarie e successivamente recandosi presso la Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto.

L’Ammiraglio era accompagnato dal Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, Tenente di Vascello Francesco Balsamo, nell’ambito di una più ampia attività di raccordo territoriale finalizzata al consolidamento dei rapporti inter-istituzionali e al coordinamento delle attività operative di competenza del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La visita si è aperta presso la Prefettura di Grosseto, dove l’Ammiraglio è stato ricevuto dal Prefetto di Grosseto Paola Berardino (foto cover), con la quale ha affrontato i principali temi di interesse comune relativi alla sicurezza nonché ribadita la centralità del coordinamento tra le istituzioni, soprattutto nelle materie che richiedono interventi tempestivi e sinergici a tutela dell’incolumità pubblica e della legalità sul territorio costiero.

Successivamente, il Direttore Marittimo ha fatto visita alla Procura della Repubblica, dove è stato accolto dal Procuratore Capo Maria Navarro, con cui ha avuto un approfondito confronto su tematiche inerenti le attività di polizia giudiziaria svolte dal personale della Guardia Costiera, in particolare riguardo alla vigilanza sulla sicurezza della navigazione ed al contrasto degli illeciti in ambito ambientale e demaniale. È stata sottolineata inoltre l’importanza della costante collaborazione tra la Procura e il Corpo, riconosciuta come essenziale per garantire l’efficacia delle attività di controllo nel litorale maremmano.

La giornata è proseguita presso la Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, dove l’Ammiraglio è stato accolto dal personale in servizio. Nel corso della visita sono state esaminate le attività operative svolte dall’ufficio, con particolare riferimento ai servizi di vigilanza e controllo lungo il litorale, all’interfaccia con gli stabilimenti balneari e con le realtà locali, nonché alle iniziative di prevenzione e informazione rivolte alla cittadinanza e ai turisti.

Il Direttore Marittimo ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento al personale della Delegazione di Spiaggia, sottolineando l’importanza del loro lavoro quotidiano, svolto con professionalità e senso del dovere a servizio della collettività, spesso in condizioni operative complesse. Ha evidenziato, altresì, come la presenza capillare degli uffici minori lungo la costa rappresenti un punto di riferimento essenziale per cittadini, operatori del settore e diportisti, costituendo una garanzia di sicurezza, legalità e prossimità istituzionale.

La visita si inserisce nel quadro delle attività programmate dal Comando della Direzione Marittima della Toscana per favorire la conoscenza diretta delle realtà territoriali e promuovere un rapporto costante e costruttivo con gli enti locali, con l’obiettivo di rafforzare la protezione e la valorizzazione del mare, delle coste e di tutte le attività economiche e sociali che da esso dipendono.



