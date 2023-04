Visita al Carcere di Grosseto con i delegati Aiga

Grosseto: Nella giornata del 5 aprile si è svolta anche nella città di Grosseto l’iniziativa promossa su tutto il territorio italiano dall’Osservatorio Nazionale sulle Carceri dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un organismo di recente istituzione che si pone, fra gli altri, l’obiettivo di raccogliere informazioni dirette sul mondo intramurario al fine di contribuire a superare le gravi criticità che lo affliggono ed iniziare un dialogo politico-istituzionale volto a garantire, da un lato, l'applicazione delle norme già esistenti e dall'altro la riforma dell'ordinamento penitenziario ormai da tempo attesa.

Come avvenuto per tanti altri giovani avvocati in molte carceri italiane, i delegati della Sez. Aiga Grosseto Avv.ti Tommaso Ceciarini, Marlene Rossi, Edith Peruzzi Amarugi e Roberto Andrea Fivizzani hanno potuto dunque accedere alla Casa Circondariale del capoluogo grossetano sita nel centro storico in Via Saffi per constatare le condizioni generali dell’istituto nonché raccogliere eventuali segnalazioni di problematiche riscontrate dalla polizia penitenziaria e dagli operatori socio sanitari nella gestione quotidiana delle attività intra ed extra murarie. I delegati si sono poi interessati di conoscere e verificare la situazione alloggiativa dei detenuti, le attività da loro praticabili, lo spazio “libero” da essi fruibile all’interno della struttura e le possibilità di svolgere mansioni lavorative all’interno ed all’esterno (qualora lo stato di semilibertà glielo permetta) con l’intento di raccogliere dati da unire a quelli degli altri delegati e metterli a disposizione dell’Osservatorio Nazionale Carceri affinché effettui un rigoroso studio sulle priorità e necessità che richiedono l’intervento del legislatore o dell’amministrazione pubblica per il miglioramento delle condizioni dei detenuti ed altresì il lavoro degli addetti al sistema penitenziario.

Questa esperienza, umanamente coinvolgente, va anche a concretizzare la fondamentale funzione sociale dell’Avvocatura e getta le basi per la promozione di soluzioni e percorsi di cambiamento da prospettarsi sia per il futuro della Giustizia in sede esecutiva sia per i nuovi progetti di legge relativi alla riforma del sistema carcerario.