Visit Pitigliano cambia look: nuova veste grafica e nuove funzionalità

Visit Pitigliano (visitpitigliano.com) si evolve con una veste grafica rinnovata e con nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza dell’utente ancora più intuitiva, veloce e coinvolgente.

Pitigliano: Ideato e realizzato nel dicembre 2022 da Pietro Moroni, professionista nel settore della comunicazione, con la preziosa collaborazione di Alessandro Zecchini, Riccardo Pivirotto e le guide turistiche e ambientali locali, Visit Pitigliano è il portale turistico dedicato alla Città del Tufo, su cui si possono trovare tutte le informazioni necessarie per una vacanza a Pitigliano.

Dopo due anni di vita, Visit Pitigliano si è confermato uno strumento di riferimento per i visitatori, registrando oltre 65.000 visualizzazioni di pagina, distribuite su più di 70 nazioni: dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Germania alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna, Olanda, Svizzera, Irlanda, Austria, ecc., e un incremento annuo costante superiore al 30%.

Il successo della piattaforma è evidente non solo da questi numeri, ma anche dalle numerose telefonate e email ricevute, segno di un crescente interesse sul borgo e sulle sue offerte turistiche.

Visit Pitigliano, oltre a rappresentare un servizio di pubblica utilità, orientando il turista nella pianificazione del proprio soggiorno – dalla scelta dell’alloggio, dei ristoranti, al percorso culturale, naturalistico –, garantisce anche un’ottima visibilità alle attività commerciali coinvolte.

Con il restyling, Visit Pitigliano si identifica con un nuovo logo e con il claim “The essential guide”. Il portale, migliorato anche in termini di accessibilità, diventa ancora più funzionale con un’attenzione particolare alle esperienze, vero fulcro di un viaggio a Pitigliano. Tra queste spiccano varie tipologie di degustazione presso le aziende agricole e vitivinicole del territorio, così come escursioni guidate nelle Vie Cave, anche in notturna, nonchè la partecipazione attiva alla realizzazione delle opere floreali dell’Infiorata.

«La crescita e l’interazione con gli utenti confermano che Visit Pitigliano sta diventando ciò che desideravamo: un punto di riferimento per chi visita il nostro territorio e per chi desidera scoprirlo. Tra le novità, i nuovi sticker “Selection 2025”, simbolo di qualità e garanzia, affissi sulle vetrine dei negozi presenti su Visit Pitigliano, per segnalare ai turisti che l’attività è raccomandata dal nostro portale. C’è ancora molto da fare, ma tracciando un primo bilancio siamo molto soddisfatti» – affermano i promotori del progetto.

Il nuovo portale sarà online domani (sabato 1° marzo) alle ore 12 e pronto ad accompagnare turisti e visitatori alla scoperta delle meraviglie di Pitigliano.