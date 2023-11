Violenza sulle donne: "Preistoria libera tutte". Iniziativa di sensibilizzazione ad Orbetello

Orbetello: Sabato 25 novembre alle ore 17.30 la sala dell’Auditorium in Piazza Giovanni Paolo II sarà il palcoscenico della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’associazione Olympia de Gouges e la Commissione delle pari opportunità del comune di Orbetello hanno unito le loro forze per l’organizzazione di “PREISTORIA LIBERA TUTTE”.

Una giornata importante che ha l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare la comunità contro una piaga sociale che persiste in modo inaccettabile. Interverrà all’evento la professoressa Enza Elena Spinapolice, esperta in archeologia del paleolitico presso l’università La Sapienza di Roma che condividerà con i presenti molti spunti e riflessioni. A moderare l’incontro, la psicoterapeuta dell’associazione Olympia de Gouges Alessia Marani e Laura Gasperi che porterà il saluto dell’associazione. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco e presidente della commissione delle pari opportunità del comune di Orbetello, Chiara Piccini. Sempre in prima linea per la battaglia contro la sulle donne.

L’obiettivo di questa giornata non è solo sensibilizzare, ma anche ispirare azioni concrete. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per creare una società in cui la violenza contro le donne non abbia spazio. Partecipare a questa giornata non è solo un atto di solidarietà ma un passo concreto verso un futuro in cui le donne possono vivere libere dalla paura e dalla violenza.