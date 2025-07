Violenza giovanile a Castiglione della Pescaia: "È una crisi educativa, non solo un problema di sicurezza"

L'intervento del Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani: "Senza un'educazione strutturata alla legalità e all'empatia, questi episodi si moltiplicheranno. La prevenzione si fa nelle scuole."

Castiglione della Pescaia: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani apprende con profonda preoccupazione la notizia della violenta aggressione avvenuta nella tarda serata del 12 luglio a Castiglione della Pescaia, nella zona del Porto Canale, nel corso della quale un giovane di origine straniera è stato ferito con più coltellate durante una rissa tra coetanei. Il fatto, attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità, si configura come un episodio sintomatico di un fenomeno più ampio e radicato: l’emergere, anche nei contesti turistici e apparentemente “protetti”, di dinamiche di violenza tra giovani, spesso connotate da elementi identitari, etnici e culturali.

Non si tratta di un caso isolato. La recrudescenza di episodi simili in molte aree del Paese impone una riflessione non solo sul piano della sicurezza, ma soprattutto su quello culturale, educativo e sociale. In tal senso, è utile ricorrere ad alcune categorie interpretative delle scienze criminologiche.

Le teorie delle subculture deviate, da Cohen a Cloward e Ohlin, mettono in luce come la violenza giovanile spesso non sia frutto di pura devianza individuale, bensì l’espressione di contesti di frustrazione sociale e marginalità, in cui il gruppo diventa il contenitore identitario primario. In tali sottoculture, il riconoscimento non avviene tramite l’inclusione nei circuiti istituzionali (scuola, lavoro, cittadinanza attiva), ma attraverso il prestigio conquistato con la forza, la trasgressione, il dominio sull’altro.

Parallelamente, il concetto di disimpegno morale elaborato da Albert Bandura aiuta a comprendere come gli atti violenti vengano “neutralizzati” nella coscienza di chi li compie attraverso meccanismi cognitivi che li rendono accettabili: deumanizzazione dell’altro, diffusione della responsabilità, eufemizzazione dell’atto. Tali processi sono pericolosamente amplificati dai social media, dove il confine tra reale e virtuale si sfuma, e dove l’aggressività diventa strumento di visibilità.

Il giovane ferito, in quanto appartenente a una minoranza, ci obbliga inoltre a considerare la possibilità di elementi di intolleranza o razzializzazione del conflitto, che meritano di essere approfonditi in sede investigativa e affrontati con strumenti educativi specifici.

In questo quadro complesso, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ribadisce l'urgenza di una politica educativa nazionale integrata, che restituisca centralità all’insegnamento dei diritti umani, della legalità e della cittadinanza democratica. L’educazione deve essere pensata non come evento episodico, ma come processo strutturato, capace di intervenire sulle matrici profonde della violenza: l’analfabetismo emotivo, la povertà valoriale, la solitudine relazionale.

Le istituzioni scolastiche, in rete con i servizi sociali, il volontariato, le forze dell’ordine e gli enti locali, devono costituire presìdi di prevenzione non solo dei comportamenti devianti, ma anche dei fattori che li determinano. È essenziale che gli spazi educativi diventino luoghi in cui i giovani possano elaborare in modo consapevole il conflitto, apprendere la gestione nonviolenta delle emozioni e riconoscere l’altro come portatore di pari dignità.

Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà al giovane ferito e ai suoi cari, augurandoci un pieno e rapido recupero. Ma soprattutto ci auguriamo che questa tragica vicenda non venga archiviata come un semplice fatto di cronaca, bensì riconosciuta come il sintomo di una crisi educativa che tutti – istituzioni, educatori, famiglie – abbiamo il dovere morale e civile di affrontare con responsabilità e visione.

prof. Romano Pesavento - presidente CNDDU