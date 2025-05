Attualità Violenza contro le donne, "Se io non voglio, tu non puoi": inaugurata la panchina rossa a Principina 12 maggio 2025

Grosseto: Questa mattina a Principina è stata inaugurata una panchina rossa simbolo del rifiuto della violenza fisica, psicologica ed economica sulle donne. "La panchina - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Angela Amante, Maria Chiara Vazzano e Riccardo Ginanneschi -, donata dall'amministrazione comunale, mira a rendere evidente l'impegno per un cammino condiviso volto a sensibilizzare ed educare tutti verso comportamenti adeguati. Tutto quello che rimanda al tema del rispetto delle donne - proseguono sindaco e assessori - merita di essere non solo sostenuto, ma incentivato. La nostra amministrazione crede nella forza dei fatti: anche in questo senso, iniziative tangibili e visibili a tutti sono le benvenute". Preziosa è stata la collaborazione con la Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a mare che ha sostenuto con forza l'iniziativa. "Siamo lieti - sottolinea Loretta Teresini, presidente della Pro loco - di accogliere questa panchina donata dal Comune. Lasciare un segno tangibile e forte come una panchina rossa ci fa riflettere e ricordare tutte le donne emarginate, maltrattate o morte per mano di uomini violenti". Sulla panchina è stata apposta una targa con su scritto "Se io non voglio, tu non puoi" e il numero 1522 relativo al servizio emergenziale antiviolenza e antistalking. All'inaugurazione della panchina hanno preso parte anche esponenti della Pro loco e la presidente della Consulta per la disabilità, Valentina Corsetti.

