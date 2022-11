Violenza contro donne: Anche Commissione Pari opportunità Comune Grosseto in piazza

Grosseto: Anche la Commissione Pari opportunità del Comune di Grosseto, insieme a Viva Vittoria e con la collaborazione del liceo Artistico, grafico e musicale L. Bianciardi, era oggi in piazza Dante a Grosseto per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.





"Abbiamo voluto fortemente essere anche noi in piazza, - commentano la presidente della Commissione, Carla Minacci e la componente Maria Cristina Rampiconi - per sensibilizzare la popolazione e i cittadini su questo fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire". "In particolare, - concludono Minacci e Rampiconi - siamo vicine alle donne iraniane, e al momento drammatico che stanno attualmente vivendo, fatto di oppressione e privazione di tutti i diritti. Simbolicamente abbiamo chiesto alle persone di tagliarsi una piccola ciocca di capelli, come simbolo di solidarietà, libertà ed autodeterminazione".