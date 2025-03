"Viola (Modigliani)" nuovo singolo dei Samar. Alla batteria il mancianese Edoardo Calcaterra

Manciano: Venerdì 14 marzo esce “VIOLA (MODIGLIANI)” (Benzai Records), il nuovo singolo dei SAMAR. La giovane band, composta da Fabio (voce), Francesco (chitarra), Jhonny (tastiere, basso), David (chitarra) ed Edoardo, originario di Manciano (batteria), è pronta a conquistare la scena musicale con la sua energia e uno stile inconfondibile.

"Viola (Modigliani)" (Cover a cura di Astral) è un brano pop dal sound ricco di contaminazioni, in cui si fondono sonorità rock e orchestrali. Il pezzo affonda le radici in una storia di giovinezza e disillusione, raccontando il primo amore infranto di un giovanissimo Cesare Pavese. A soli sedici anni, il poeta si invaghì di una ballerina, ribattezzata Viola, che accettò il suo invito a uscire ma non si presentò mai all’appuntamento. Preferì invece la compagnia di un altro, lasciando Pavese ad aspettare invano sotto la pioggia.

«Abbiamo voluto raccontare un episodio del passato, attualizzandolo – raccontano i SAMAR – Presentarsi da soli a un appuntamento è qualcosa che potrebbe capitare a chiunque. Ma più della delusione, volevamo mettere in luce la speranza di chi continua ad aspettare».

Apparentemente, il brano potrebbe sembrare legato esclusivamente alla sfera sentimentale, ma in realtà il suo significato va oltre. È un messaggio trasversale, un invito a non arrendersi, a provarci fino all’ultimo. Forse quel giovane Pavese, in quel momento, si sarà sentito sfortunato, ma col tempo è diventato un’ispirazione. Allo stesso modo, ciò che oggi sembra una sconfitta potrebbe rivelarsi solo l’inizio di qualcosa di più grande.

I SAMAR sono una band nata nel 2019, composta da cinque musicisti che fondono diverse influenze musicali per creare un sound unico, capace di trasmettere energia e coinvolgere il pubblico. La formazione vede Fabio alla voce, Francesco alla chitarra, Jhonny alle tastiere e al basso, David alla chitarra ed Edoardo alla batteria.

Dopo anni di musica insieme, nel 2024 hanno iniziato a pubblicare i loro inediti. Il primo singolo, “Quello che manca”, ha segnato un traguardo importante: la vittoria del concorso Zocca Paese della Musica, che ha