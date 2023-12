Sport Viola Club Grosseto in festa, con la diretta Radio Tv 4 dicembre 2023

Gianni Mancini

Braccagni: Grande entusiasmo per i tifosi viola per festeggiare il terzo anno del sodalizio gigliato. Oltre cinquanta supporter si sono ritrovati nella sede dei via dei Garibaldini a Braccagni.

Ospiti di eccezione, Radio Firenze Viola che hanno realizzato la diretta radio radio Tv in streaming, presenti fra gli altri al gran completo il consiglio direttivo del sodalizio, con in testa il presidente Fabio Pallari e tutti i suoi collaboratori. L'evento è andato in scena nel cuore della maremma, alla presenza di una cinquantina di tifosi e sostenitori che hanno scelto di celebrare il tutto insieme alla redazione di Radio Firenze Viola. E' stato un grande successo, un grande entusiasmo e non si poteva fare a meno di parlare della Fiorentina. Ottima è stata la risposta dei tifosi viola all'iniziativa messa in atto dalla dirigenza viola nel presentare l'evento, con la felicità di tutti i dirigenti con in testa il presidente Fabio Pallari ed il responsabile dell'ufficio stampa Lorenzo Cavallari. Non sono mancate le domande e gli interrogativi su questo momento altalenante della società gigliata, coinvolgendo i giornalisti di Radio Firenze Viola, nel corso della diretta Radio e Tv streaming. Soddisfazione nelle risposte e con un bilancio positivo relativo all'iniziativa del Viola Club Grosseto. Alla fine conviviale All'Agriturismo La Gerletta con premiazioni ai giornalisti intervenuti, Pietro Lazzerini (direttore Radio Firenze Viola), Tommaso Loreto, Andrea Giannattasio, Lorenzo Marucci

