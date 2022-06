Vintage LUX Festival ad agosto allo Jannella

La LUX events presenta, con il patrocinio del Comune di Grosseto, la prima edizione del Vintage LUX Festival, l’evento di tre giorni protagonista dell’estate maremmana.



Grosseto: Ad aprire le serate sarà Fabrizio Moro, il cantautore che ha vinto per ben due volte il Festival di Sanremo (nel 2007 con “Pensa” e nel 2018, insieme ad Ermal Meta, con la canzone di successo “Non mi avete fatto niente”). La sua performance sarà all’insegna del romanticismo e della grande musica italiana. La notte del 14 agosto lo spettacolo continuerà sulle note dei tre rapper più famosi d’Italia: Emis Killa, campione di freestyle e autore del tormentone “Maracanã”; Aka7even, finalista del programma Amici di Maria De Filippi 2021 e protagonista dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano “Perfetta così”, e Sina, la stella nascente della Island Records con la canzone di successo “Notti”. Grande chiusura a Ferragosto, con i deejay Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso che daranno vita ad una festa al ritmo di musica dance.

“Siamo orgogliosi – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti - di presentare questa iniziativa all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Una ulteriore occasione che Grosseto offre per poter condividere momenti di festa e musica con le bellissime voci di grandi artisti. Attraverso il vintage LUX festival creiamo una connessione tra generazioni diverse, andando a valorizzare ulteriormente l’estate grossetana, che certamente richiamerà anche i turisti che soggiorneranno nella nostra costa”.

Inoltre, l’organizzazione del festival prevede un red carpet di 20 metri all’interno del parco S. Pertini e l’intrattenimento itinerante dei semifinalisti di Italia’s Got Talent 2015, Lux Arcana, la scuola di danza Odissea 2001, le cheerleader con la squadra di football e molto altro. A condurre, l’artista maremmano Conte Max Venturacci, affiancato madrina dell’evento Selvaggia Roma. Tra i partecipanti, il barman due volte campione del mondo di bartending Bruno Vanzan, che quest’anno dedicherà proprio a Grosseto una tappa del suo tour estivo.

Il 4 agosto, nel centro storico cittadino, andrà invece in scena l’atteso pre-evento a tema vintage: la città tornerà negli Anni ‘50 con musicisti nelle piazze, macchine e moto dall’aspetto retrò e i giochi di una volta. Grazie ad un concorso, chiunque avrà la possibilità di vincere un biglietto omaggio per uno degli spettacoli del festival: sarà Selvaggia Roma, durante la serata, ad estrarre il nome vincente. È in arrivo sui social, inoltre, un gioco all’insegna del divertimento e del coinvolgimento.

Per info e biglietti: E-mail info@luxeventsgrosseto.it