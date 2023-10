Finanza Vino, per il Consorzio Chianti “missione” a stelle e strisce 11 ottobre 2023

Busi (Consorzio Vino Chianti): “Con la fine della vendemmia ripartiamo dagli States, tappa a Chicago e Los Angeles, per promuovere la Denominazione”

Firenze: Il Consorzio Vino Chianti in "missione" negli Stati Uniti con "Chianti Lovers US Tour 2023", che vedrà toccare le tappe di Chicago il 10 ottobre e Los Angeles il 12 ottobre. "Con la fine della vendemmia il Chianti riparte dagli States per promuovere ed educare alla sua Denominazione, attraverso due tappe classiche del mercato statunitense: Chicago, in Illinois, e Los Angeles, che con Hollywood ha raccontato tante volte il Chianti – dichiara Giovanni Busi, presidente del Consorzio vino Chianti -. Nell'ambito del format "Simply Italian US Tour" dell'agenzia International Exhibition Management si terranno due speciali seminari degustazione che riuniranno professionisti ed opinion leader locali". "A Chicago, il focus sarà sui Chianti D.o.c.g Riserva, con un assaggio dell'ultima annata disponibile sul mercato, ovvero la 2020 – spiega il presidente Busi -. A Los Angeles, invece, esordirà uno degli ultimi format consortili dedicati al Chianti Superiore D.o.c.g, con l'assaggio di 7 vini dal 2021 al 2016, volta a conoscere meglio tutte le sfumature del vitigno Sangiovese e le pregevoli evoluzioni dei vini Chianti moderni".





