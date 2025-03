Vino, nasce la Chianti Lovers Week: aperto il contest per gli eventi della settimana dedicata al Vino Chianti Docg

Dal 5 all’11 maggio 2025, il Consorzio Vino Chianti lancia un'intera settimana di eventi per celebrare il Chianti Docg. Aperte le candidature per ristoranti, enoteche e location che vogliono far parte del programma ufficiale.

Firenze: Il Consorzio Vino Chianti annuncia ufficialmente l’apertura delle candidature per la ChiantiLovers Week 2025, l’evento che dal 5 all’11 maggio animerà ristoranti, enoteche, spazi culturali e location esclusive con un calendario di appuntamenti dedicati al Chianti Docg.

A partire dal 6 marzo, ristoratori e gestori di location potranno proporre un evento da inserire nel programma ufficiale della Chianti Lovers Week attraverso il sito ufficiale www.chiantiloversweek.it, presentando la propria candidatura per organizzare degustazioni, cene a tema, esperienze enogastronomiche e iniziative culturali che abbiano come protagonista il Chianti Docg.

Come partecipare

La candidatura è aperta a:

- Ristoranti ed enoteche che vogliono proporre un evento dedicato al Chianti Docg, anche senza la presenza diretta di un’azienda vinicola, ma con il coinvolgimento di un sommelier o di un esperto del settore.

- Aziende vinicole che desiderano organizzare degustazioni o esperienze nelle proprie cantine.

- Spazi eventi e location atipiche, come teatri, gallerie d’arte, showroom di design o moda, per ospitare appuntamenti innovativi che promuovano il Chianti in contesti esclusivi.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata per il 30 marzo 2025.

Per candidarsi, sarà sufficiente compilare il modulo disponibile su www.chiantiloversweek.it, inserendo i dettagli dell’evento proposto. Il Consorzio Vino Chianti valuterà ogni richiesta e selezionerà le proposte più adatte al programma ufficiale.

Quota di iscrizione: una volta approvata la candidatura, gli organizzatori dovranno versare una quota di partecipazione di 100€ + IVA.

Ogni evento selezionato riceverà un kit promozionale esclusivo, che includerà gadget, materiali di comunicazione e un porta-bicchiere personalizzato per valorizzare la presenza all’interno della Chianti Lovers Week.

Il cuore della Chianti Lovers Week: l’evento finale l’11 maggio

La settimana culminerà con un grande evento finale domenica 11 maggio, che riunirà appassionati, produttori e addetti ai lavori per celebrare la cultura del Chianti DOCG con musica, degustazioni e ospiti speciali.

L’obiettivo della Chianti Lovers Week è rafforzare il legame tra il territorio e la tradizione vinicola, creando un circuito di appuntamenti diffusi che valorizzino il Chianti come simbolo di eccellenza enologica toscana nel mondo.