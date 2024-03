Vino, in Messico quarta edizione della Chianti Academy Latam

Prima sessione il 4 e 5 marzo a Città del Messico, 7 e 8 a Cancun



Firenze: Con la quarta edizione della Chianti Academy Latam 2024, il Consorzio Vino Chianti vola in Messico. Appuntamento il 4 e 5 marzo a Città del Messico, il 7 e 8 invece a Cancun.

La Chianti Academy, programma professionale di formazione, è nata nel 2018 con le prime edizioni in Cina, si è poi sviluppata in vari paesi latino americani diplomando oltre 700 studenti k,tra Panama, Cuba, Colombia, Perù, Venezuela, e Messico.

Il corso consiste in un vero e proprio master dedicato agli operatori di settore e si articola in quattro giornate a loro volta suddivise in due sessioni, che culminano in un esame finale. Le lezioni riguardano tutti gli argomenti tecnici, culturali, storici ed antropologici della Denominazione Chianti, dagli Etruschi fino ai millennials, naturalmente caratterizzando le giornate con degustazioni di oltre trenta diversi vini. Per fornire tutti gli strumenti di comprensione ai propri studenti, verranno esaminate batterie di tutte le categorie facenti parte del Chianti: l’annata, il Superiore, la Riserva, il Vin Santo. A loro volta rappresentate in ciascuna delle sette diverse declinazioni territoriali ricadenti nella Docg.

“Grazie alla Chianti Academy, il vino Chianti continua a spingersi laddove il comparto italiano fatica ancora ad inserirsi - commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Storia, marchio, formazione: i nostri biglietti da visita sui mercati mondiali”.