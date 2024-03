Vino, Consorzio Chianti porta in Germania oltre 100 produttori

A Düsseldorf, dal 10 al 12 marzo, “Prowein 2024”. Il presidente Busi: “Il mercato europeo resta strategico”



Firenze: Quasi 200 etichette in rappresentanza di oltre un centinaio di produttori del territorio e 21 desk aziendali saranno presenti a “Prowein 2024”, in programma a Düsseldorf, in Germania, dal 10 al 12 marzo. La fiera tedesca rappresenta un’importante vetrina in Europa.

Oltre ai produttori dotati di stand personalizzato, il Consorzio Vino Chianti sarà presente con un bancone istituzionale dedicato alla denominazione: un centinaio di etichette in rappresentanza di oltre 40 aziende del territorio.

“Guardiamo ai mercati nuovi come quelli del Sudamerica, ma non ci dimentichiamo di un mercato strategico come quello europeo, di cui quello tedesco è il numero uno per la denominazione vino Chianti - commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi -. Bisogna anche dare la possibilità alle aziende aderenti al Consorzio di farsi conoscere e creare nuovi rapporti commerciali con clienti tedeschi, e più in generale, europei”.