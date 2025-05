Attualità Vino, Consorzio Brunello: eletto il nuovo consiglio di amministrazione 15 maggio 2025

Montalcino: L’assemblea dei soci del Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha eletto questa sera il nuovo consiglio di amministrazione. In una assemblea tra le più partecipate di sempre, le 181 aziende votanti (una quota pari all’85% dei soci consortili) hanno eletto i 15 componenti scelti tra 37 candidati, un numero record nella storia della denominazione. Il nuovo cda del Consorzio del vino Brunello di Montalcino per il prossimo triennio sarà così composto: Alessandra Angelini (Altesino, new entry)

Giacomo Bartolommei (Caprili)

Alex Bianchini (Ciacci Piccolomini d’Aragona)

Fabrizio Bindocci (Il Poggione, presidente uscente)

Maurizio Bogoni (Ruffino)

Alessandro Brigidi (Casanuova delle Cerbaie, new entry)

Andrea Cortonesi (Uccelliera, new entry)

Andrea Costanti (Costanti, new entry)

Cristina Mariani-May (Banfi)

Ermanno Morlacchetti (Marchesi Frescobaldi)

Giovanni Neri (Casanova di Neri)

Fabio Ratto (Antinori, new entry)

Adriano Rubegni (Podere la Vigna)

Bernardino Sani (Argiano)

Angelo Zannoni (La Fortuna, new entry) La convocazione del nuovo consiglio di amministrazione per la nomina dei vertici del Consorzio, a partire dalla presidenza, è prevista entro la fine del mese di maggio.

