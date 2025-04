Vinitaly 2025: oltre 18.000 presenze e più di 90.000 degustazioni al bancone istituzionale del Consorzio Vino Chianti

Busi: “Un segnale importante in un anno non facile. Il Chianti risponde con entusiasmo, qualità e voglia di futuro”

Firenze: Il Consorzio Vino Chianti chiude la sua partecipazione al Vinitaly 2025 con un risultato netto e incoraggiante: oltre 18.000 visitatori accolti al bancone istituzionale e più di 90.000 degustazioni effettuate nei quattro giorni di manifestazione. Numeri che raccontano non solo la forza della denominazione, ma anche il desiderio di confronto, scoperta e relazione che ha animato uno degli spazi più frequentati del Padiglione 9 (stand C11-C12).

Sono state 31 le aziende consorziate presenti, rappresentative di un territorio vivo e coeso. Il bancone istituzionale, con le sue 269 etichette in degustazione tra annata, superiore, riserva e Vin Santo del Chianti, si è confermato punto di riferimento costante per operatori, stampa e appassionati, generando un flusso continuo e qualificato.

“La situazione del comparto vitivinicolo nel 2025 è oggettivamente complessa – ha dichiarato Giovanni Busi, presidente del Consorzio –. I dazi, le tensioni internazionali e le incertezze dei mercati impongono attenzione e prudenza. Ma un Vinitaly così partecipato, dinamico, pieno di dialoghi e nuove connessioni è un segnale forte. Ritrovare così tanta attenzione intorno al Chianti ci permette di affrontare i prossimi mesi con maggiore serenità e determinazione.”

"Il Consorzio Vino Chianti - conclude Busi - torna da Verona con un bilancio solido e uno sguardo orientato al futuro. La qualità delle relazioni costruite, insieme alla forza identitaria del vino presentato, rappresentano la base per continuare a rafforzare la presenza del Chianti in Italia e all’estero, affrontando con coerenza e visione le sfide dei mercati globali."