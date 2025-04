Vinitaly 2025: il Morellino di Scansano brilla tra degustazioni, progetti di enoturismo e nuove sinergie

Scansano: Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Vinitaly per il Consorzio Morellino di Scansano. Una partecipazione che ha confermato il crescente interesse del pubblico e della stampa per questo “Sangiovese della costa”.

Alla fiera di Verona il presidente Bernardo Guicciardini Calamai e il direttore Alessio Durazzi hanno raccontato il lavoro pluriennale del Consorzio, orientato alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di un’identità chiara, riconoscibile e inimitabile, che ha reso il Morellino di Scansano sempre più apprezzato nel mercato nazionale e in crescita nei mercati internazionali.

Vinitaly è stata inoltre l'occasione per presentare il progetto legato alla menzione “Superiore”, nuova tipologia di Morellino di Scansano DOCG che è già stata approvata in Assemblea ed è ora in attesa di conferma definitiva presso gli organi competenti.

Nel corso della kermesse veronese, il Consorzio ha voluto celebrare anche le collaborazioni strategiche che arricchiscono la sua attività di promozione e valorizzazione del territorio.

È stato rinnovato infatti per il quinto anno consecutivo il sodalizio con BMC Switzerland e con il suo direttore commerciale per l’Italia Andrea Gurayev, partner consolidato nella promozione dell’enoturismo sostenibile nell’area del Morellino. Un’intesa che ha portato a importanti risultati, tra cui la collaborazione in occasione dell’evento InGravel Morellino, che unisce vino, bicicletta e scoperta attiva delle colline incontaminate di questa parte della Maremma, diventando un punto di riferimento per il cicloturismo legato al mondo del vino.

Per la prima volta è stato proposto anche un appuntamento di degustazione del tortello maremmano, in abbinamento al Morellino di Scansano Annata DOCG, Morellino di Scansano Riserva DOCG e al Vermentino Superiore DOC Maremma Toscana, realizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana e l’Associazione per la Tutela e la Promozione del Tortello Maremmano.

Tra le novità di questa edizione anche l’inizio della collaborazione con TeamSystem, che ha affiancato il Consorzio ponendo le basi per nuovi progetti in ambito digitale e gestionale.

“Siamo orgogliosi del riscontro ottenuto a Vinitaly 2025 – ha dichiarato Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio (nella foto) – Un risultato che testimonia il valore del percorso che stiamo portando avanti da anni. Il Morellino di Scansano si conferma un vino in grado di parlare al futuro, capace di unire storia, identità territoriale e visione sostenibile, anche grazie a collaborazioni strategiche che arricchiscono e amplificano il nostro lavoro.”





Con una denominazione in costante evoluzione, una filiera produttiva compatta e una strategia orientata all’innovazione sostenibile, il Consorzio Morellino di Scansano conclude Vinitaly 2025 con rinnovata energia e visione, pronto a proseguire nel percorso di valorizzazione del suo vino e del territorio che rappresenta.