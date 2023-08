Vinicio Capossela a Castiglione della Pescaia sul palco del "Calasole live"

Castiglione della Pescaia: E' uno dei momenti più attesi dell'estate castiglionese. Mercoledì 30 agosto, alle 19:00, alla spiaggetta della darsena, il concertone denominato "Calasole live". Sul palco Vinicio Capossela con le sue "Tredici canzoni urgenti", l'ultimo album vincitore del Premio Tenco 2023 come miglior disco assoluto.





«Il format adottato lo scorso anno – spiega il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – del concertone al calasole in spiaggia è stato un appuntamento sperimentale risultato vincente che abbiamo deciso di ripetere quest'anno, rendendolo l'evento clou dell'estate. Un evento fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale che non solo si inserisce tra i protagonisti del cartellone estivo castiglionese ma ne diventa un elemento fisso e portante con una forte capacità attrattiva per l’indotto turistico, visto soprattutto l’ospite d'eccezione che calcherà il palco, conosciuto a livello nazionale ed internazionale, come Vinicio Capossela».

Poeta, paroliere e musicista eclettico, Vinicio Capossela regalerà uno spettacolo al tramonto assolutamente da non perdere. Le sue canzoni nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più sentiti del momento storico attuale: la violenza di genere, la cattiva educazione alle emozioni, l’abbandono scolastico, il forte attaccamento all’intrattenimento digitale da parte dei giovanissimi, la cultura usata come mezzo di separazione sociale. Saranno, appunto, Tredici canzoni urgenti con le quali Vinicio Capossela condividerà, attraverso la musica e le parole, la propria urgenza di guardare insieme alle difficoltà del presente, vincere l'indifferenza, e ritrovare lo spazio e il tempo per il confronto.

«L'estate castiglionese - aggiunge l'Assessore al turismo Susanna Lorenzini - si arricchisce di un evento di altissimo livello che rende l'offerta di intrattenimento veramente superlativa. Vinicio Capossela è uno degli artisti e polistrumentisti più eclettici del panorama nazionale che saprà regalare momenti di pura emozione e divertimento. Una ulteriore conferma che Castiglione della Pescaia può soddisfare le esigenze e i gusti di tutti gli ospiti che ci scelgono come meta di vacanze».

Quella di Castiglione della Pescaia, a chiusura della Festa del Cinema di Mare diretta da Giovanni Veronesi, è una delle poche tappe in Toscana che Capossela regala quest'anno al suo pubblico, un concerto espressamente pensato per la serata, ispirato dalla location che lo accoglie.

«Quest'anno – spiega Giovanni Veronesi - siamo riusciti in un piccolo capolavoro: chiudere la Festa del Cinema di Mare con il concerto di Vinicio Capossela. Un concerto fatto apposta per noi, con riferimenti cinematografici e immagini proiettate. Un concerto di Capossela è una piccola perla nel mondo della musica, che si incastra molto bene nella nostra festa del cinema a Castiglione, altra piccola perla del Tirreno».

«Dopo il successo del concerto di Bandabardò dell'anno passato – dice Lorenzo Luzzetti per AdArte Spettacoli -, siamo lieti di ripetere l'esperienza del concerto al tramonto con la poesia e l'estro di Vinicio Capossela che presenterà un concerto site-specific sul tema del cinema e del mare. Sarà una festa per tutti, ad ingresso libero, cui parteciperà anche il regista Giovanni Veronesi, direttore artistico della Festa del Cinema di Mare che chiude la sua 8° edizione proprio con questo evento».

L'evento organizzato dall'Amministrazione comunale con il supporto del Consorzio Turistico Maremma Experience sarà anche quest'anno a ingresso gratuito.

«Nell’ottica di promuovere Castiglione della Pescaia e più in generale la Maremma, come destinazione turistica ideale, il Consorzio Maremma Experience – aggiunge il presidente Enzo Riemma - che da anni collabora con l’Amministrazione comunale nel perseguimento di questo risultato ambizioso, ha deciso di confermare la propria partecipazione al “Calasole live 2023” dopo l’indiscusso successo che questo evento, tra i più attesi in tutta la stagione estiva, ha riscontrato nella sua precedente edizione. Il Consorzio, da subito entusiasta alla notizia della presenza di Vinicio Capossela quale protagonista dello spettacolo, si occuperà della fornitura di servizi food & beverage per intrattenere ancora più piacevolmente il pubblico che ci aspettiamo intervenga numeroso. Molto positive le previsioni per la manifestazione in programma il prossimo 30 agosto, crediamo che la formula innovativa della location e dell’orario di svolgimento, al tramonto, ideata per questo spettacolo contribuisca a rafforzare l’appeal del nostro paese che, così facendo, si rende capace di richiamare un pubblico vasto e variegato. Siamo convinti che il successo di questa manifestazione possa aumentare di anno in anno, e come Consorzio ci impegneremo a rendere indimenticabili anche le edizioni future».





ACCESSI E VIABILITà PER "CALASOLE LIVE 2023"

Lunedì 28 AGOSTO e Martedì 29 AGOSTO

Piazzale F.lli Bruni – chiusura parziale con divieto di sosta (area cantiere montaggio palco)

Dalle ore 7.00 del 28/08 alle ore 17.00 del 31/08

Spiaggia Darsena chiusura con divieto di accesso

Dalle ore 7.00 del 29/08 fino alle ore 18.00 del 31/08





Mercoledì 30 AGOSTO

Piazzale F.lli Bruni – CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 14.00 del 30/08 fino alle ore 24.00 del 30/08

Piazzale F.lli Bruni CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE

Dalle ore 16.00 del 30/08 fino alle ore 24.00 del 30/08

Via A. Fogar CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 14.00 del 30/08 fino alle ore 24.00 del 30/08

Parcheggi via A.Fogar – RISERVATI AD AUTORIZZATI

Dalle ore 14.00 del 30/08 fino alle ore 24.00 del 30/08

Via del maestrale CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 14.00 del 30/08 fino alle ore 24.00 del 30/08

Interdizione alla NAVIGAZIONE e alla BALNEAZIONE nel fronte mare antistante la spiaggia della darsena

Dal 30/08 alle ore 16.00 fino alle ore 24.00 del 30/08