Vinarelli e un libro che scava nell'anima: appuntamento all'Agaf con l'autrice Tammone

Grosseto: Sabato 8 giugno alle 18 nella galleria d'arte Agaf in via Mazzini 61, l'illustratrice Dominga Tammone inaugurerà la propria mostra di pittura dedicata ai cantautori italiani. Saranno esposti dei vinarelli, ovvero ritratti realizzati grazie alle profonde tonalità che dona il vino se utilizzato come inchiostro.



Assieme all'inaugurazione della mostra, Tammone presenterà anche il suo ultimo libro “Ho nascosto...”, un volume dedicato a chi si guarda nello specchio e non si vede più. Una sorta di invito a fare un viaggio ironico e profondo, tra rime e disegni, all’interno di se stessi.

Il libro è pubblicato dalla Festina Lente edizioni. Dialogherà con l'autrice il giornalista Maurizio Bernardini.

Al termine dell'evento è prevista una piccola degustazione offerta dalla Cantina I Vini di Maremma.

Per info contattare il numero 329 3961699.