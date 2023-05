Villa Croci Bsc: under 12 a valanga contro il Livorno

I ragazzi di Bordo s’impongono in trasferta per 22-2. Gli under 15 non riescono invece ad avere la meglio contro i labronici



Grosseto: È stato un altro weekend ricco di baseball per le giovanili del Villa Croci Bsc Grosseto. Gli under 12 del manager Cristian Bordo si sono imposti in trasferta, domenica 7 maggio, per 22-2 contro il Livorno. “Ottima prestazione corale della squadra – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto -. I ragazzi sono entrati in partita fin da subito, esprimendo il nostro gioco senza tentennamenti. Sottolineo, inoltre, la buona performance di Secciani con tre fuoricampo interni e gli esordi positivi di Duccini e Arcioni sul monte di lancio”.

Non riesce, invece, ad avere la meglio contro i pari d’età labronici il Villa Croci Bsc under 15. I ragazzi di Daniele Secciani hanno dovuto cedere il passo per 11-4 sul diamante del Livorno. “Ci aspettavamo una prestazione diversa – spiega Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto –, volevamo una conferma della performance che avevamo evidenziato con l’Arezzo. E invece non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare ad allenarci con massimo impegno, tentando di accrescere il nostro potenziale”.