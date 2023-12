VIII Memorial Pio D'Amico. Torna il pigilato della Fight Gym Grosseto

Grosseto: Per il terzo anno consecutivo gli impianti sportivi comunali di via Leoncavallo gestiti magistralmente gestiti dalla ATL IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO DI Francesco Gazzillo, ospitano la manifestazione di pugilato organizzata dalla Fight Gym Grosseto il giorno venerdì 22 dicembre che precede il Natale alle ore 21. L’evento è stato patrocinato da Comune di Grosseto e dal Comitato Provinciale del CONI. Quest’anno la manifestazione sarà effettuata in memoria del primo presidente della Fight Gym Grosseto Pio D’Amico padre del maestro Raffaele D’Amico.

Anche in questa occasione la presenza di nuovi e vecchi sponsor ha consentito di organizzare l’evento a ingresso gratuito per favorire l’affluenza dei sostenitori dei giovani pugili che formano una squadra tutta Grossetana che sarà opposta perlopiù ad una compagine campana messa insieme dal maestro Raffaele Munno maestro della storica palestra casertana Medaglia D’oro. Questa sarà anche l’occasione di vedere salire sul ring per la sua seconda prestazione a torso nudo di Halit Eryilmaz che dovrà affrontare l’esperto pugile georgiano Khvicha Gigoashvili. Fra i pugili che compongono la squadra locale ci sono vecchie conoscenze che nel corso dell’anno si sono distinte in imprese nazionali e internazionali come Rachele Perna vincitrice del campionato italiano schoolgirl nella categoria dei kg. 57 e ha indossato più volte la maglia azzurra rappresentando l’Italia ai campionati europei che in questa occasione se la vedrà con la vincitrice dei campionai italiani nella categoria dei kg. 60 Giada Lopez, unica provenienza dal Piemonte, e Jonathan Pisano, più volte azzurro e conquistatore dell’argento europeo youth nei kg. 86, prossimo al passaggio negli elite per aver raggiunto la maggiore età. Il suo sarà un avversario di tutto rispetto essendo uno dei finalisti ai recenti campionati italiani. Tutti gli altri pugili, anche giovanissimi hanno aspetti interessanti di qualità tecniche e sicuramente agonistiche che gli sportivi grossetani avranno modo di valutare ed apprezzare.

Tutto questo grazie all’impegno giornaliero del Maestro Raffaele D’Amico con Emanuela Pantani, Giulio Bovicelli, Epifanio Valdisievo, Francesco Romboli, Vincenzo Botti, Luca Giusti che compongono lo staff tecnico della Fight Gym Grosseto rappresentata da Amedeo Raffi successore del primo presidente a cui è dedicata la manifestazione.