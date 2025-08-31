Vigili del Fuoco italiani in solidarietà con Gaza: USB condanna il massacro e chiede interventi concreti

L’Unione Sindacale di Base sostiene la Flotilla della Sumud e richiama il Governo italiano a sospendere ogni collaborazione militare con Israele

Roma: L’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco esprime pieno sostegno e adesione alla lotta della Global Sumud Flotilla, impegnata a rompere l’assedio imposto a Gaza e a portare aiuti umanitari e solidarietà concreta al popolo palestinese.

Non possiamo assistere passivamente a quello che è ormai riconosciuto come un genocidio in corso. A Gaza, ogni giorno, la vita di civili innocenti – bambini, donne e uomini – viene spezzata dalle bombe o dalla privazione di acqua, cibo, cure mediche e dei diritti umani più fondamentali

Come lavoratori del soccorso pubblico, portatori dei valori di solidarietà, giustizia e difesa della vita, non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla tragedia che si consuma a Gaza, dove la popolazione civile è sottoposta a bombardamenti indiscriminati, privazione di beni essenziali e negazione dei diritti umani fondamentali.

I Vigili del Fuoco italiani sono Ambasciatori UNICEF: un riconoscimento che lega il nostro impegno professionale e civile alla tutela dei più deboli, in particolare dei bambini. Per questo, oggi più che mai, il nostro ruolo ci impone di alzare la voce contro la barbarie e l’ingiustizia.

Il silenzio equivale a complicità.

USB Vigili del Fuoco ribadisce che la difesa della vita non ha confini e che la solidarietà internazionale è parte integrante della nostra missione.

Un pensiero e un ringraziamento particolare va ai portuali USB di Genova, protagonisti di tante lotte contro la guerra e lo sfruttamento, che saranno presenti a bordo della Flotilla e che hanno contribuito con la loro mobilitazione alla raccolta di 80 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Gaza. La loro azione rappresenta un esempio concreto di solidarietà e di coraggio.

USB Vigili del Fuoco:

condanna senza ambiguità il massacro in atto a Gaza;

chiede al Governo italiano di sospendere immediatamente ogni collaborazione militare e commerciale con Israele;

pretende che l’Italia riconosca la Palestina e sostenga iniziative di pace vera e giustizia;

I Vigili del Fuoco non devono essere neutri di fronte alla violenza: la nostra missione è stare dalla parte della vita, dei popoli oppressi e della giustizia sociale.

La solidarietà non si ferma ai confini nazionali. Oggi, il nostro compito è schierarci apertamente.

USB Vigili del Fuoco – Dalla parte della Palestina libera