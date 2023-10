"Vieni tu giorno nella notte", Cinzia Leone presenta il suo libro a Grosserto

Grosseto: Venerdi 6 ottobre alle ore 17.30 presso la Libreria delle Ragazze di Grosseto la scrittrice Cinzia Leone presenta "Vieni tu giorno nella notte", ed. Mondadori, un romanzo potente che parla ad un pubblico ampio e affronta temi che riguardano la questione femminile e l'omosessualità in uno scenario medio-orientale di assoluta attualità.



Cinzia Leone mette in scena il dolore più atroce, la perdita di un figlio.

Come si chiama una madre orfana del figlio? La parola non esiste, è un baratro in cui si precipita. Un kamikaze si fa esplodere in un locale a Tel Aviv. Nella strage muore anche Ariel Anav, un giovane ebreo italiano, andato a vivere in Israele per sfuggire a un ambiente privo di valori, e che con indosso la divisa dell’esercito israeliano, ha tentato di fermare l’attentatore.

Alla ricerca degli ultimi giorni di suo figlio, Micol, la madre, scopre i suoi segreti: un amore che scavalca muri e un’amicizia che può rovesciare il destino. Passioni inaspettate e fragilità misteriose che non aveva mai intuito, ferite che si rimarginano solo affondando la lama. Scoprire che tuo figlio è gay è un capitombolo? L’amore tra un palestinese e un soldato israeliano e la scelta finale di un’amica aprono scenari sorprendenti. Con i figli non si fanno calcoli, i figli si perdono e si ritrovano, ma Micol il suo non può più ritrovarlo.

In Israele, terra intrisa di rivalse, dove ogni pietra, ogni tunnel e ogni missile, grida vendetta per un figlio, un fratello, un padre, o un amante perduto, Micol ripercorre le tracce lasciate da suo figlio e si riscopre pienamente madre. Insieme a lei affrontano l’assenza di Arièl, anche il padre, la nonna, l’amante e l’amica, con rimpianto e rabbia, con orgoglio e atroce nostalgia, Ciascuno ha in testa il suo Arièl e ciascuno vuole inseguirlo dove non può più raggiungerlo. La sua vita spezzata spingerà ciascuno a cambiare strada ritrovando qualcosa di se stesso e del proprio passato.

Biografia: Cinzia Leone, giornalista, scrittrice e autrice di graphic novel, collabora con "il Corriere della sera" e "il Foglio". Vince il premio Rapallo per la Donna Scrittrice 2019 con il romanzo Ti rubo la vita ed. Mondadori. Vive, scrive e disegna a Roma.