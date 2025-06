“Vieni che te le suono!”: a Capalbio c’è Sergio Sgrilli

Lo spettacolo si terrà venerdì 20 giugno, alle ore 21, in piazza dei Pini

Capalbio: Tutto pronto per il primo appuntamento della stagione culturale capalbiese. “Vieni che te le suono”, l’evento organizzato dal Ccn Capalbio e patrocinato dall’amministrazione comunale, è un viaggio tra musica e risate con l’inconfondibile ironia di Sergio Sgrilli, artista toscano e chitarrista d’eccezione. “Comincia ufficialmente – commenta l’assessore Patrizia Puccini – la nostra stagione culturale, e lo fa con un appuntamento promosso da una delle tante realtà del territorio che affiancherà Fondazione Capalbio nella promozione e nell’organizzazione degli eventi. Un fatto emblematico che evidenzia il lungo lavoro di collaborazione portato avanti in questi mesi. Ringraziamo il Ccn e la sua presidente Erika Marcucci per la loro continua attività di valorizzazione del centro storico del capoluogo”.

Lo spettacolo si terrà venerdì 20 giugno, alle ore 21, in piazza dei Pini. L’ingresso sarà gratuito. “Come Ccn – dichiara la presidente Erika Marcucci – il nostro calendario di appuntamenti è cominciato già da qualche settimana, riscontrando tanta partecipazione sia dei residenti che dei visitatori. Siamo convinti che anche Sergio Sgrilli non farà eccezione, beneficiando della prossimità di piazza dei Pini al centro storico. Sarà una serata molto bella per ridere, riflettere e stare insieme”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social (Facebook e Instagram) di Ccn Capalbio.