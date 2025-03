“Viene la guerra”: riflessioni con Mario Mauro nell’incontro promosso dall’associazione Anna Magnani

Questo il quadro geopolitico mondiale che vede ancora una trentina di conflitti attivi.

Grosseto: Troppi, decisamente troppi. Il tema è stato analizzato da Mario Mauro già ministro della Difesa, senatore e vicepresidente del Parlamento europeo, attraverso il suo ultimo libro “Viene la guerra” edito da Rubbettino. Nell’incontro, molto partecipato, che si è tenuto nell’aula delle Colonne, all’interno del Polo universitario grossetano, Mauro ha dialogato con il giornalista Giancarlo Capecchi e con il numeroso pubblico, affrontando anche le domande dal punto di vista dell’Europa e dell’Unione Europea che può giocare un ruolo cruciale all’interno dello scenario che si sta configurando. Del resto non è un mistero che da tempo gli equilibri globali sono legati ad accordi di potere, come Yalta, stipulati però in un mondo e in un’epoca profondamente diversi da quelli di adesso, anche sotto il punto di vista degli interessi. L’incontro, che ha suscitato grande interesse e notevoli spunti di riflessione tra i presenti, è stato promosso dall’associazione culturale Anna Magnani, da alcuni mesi molto attiva nell’ambito territoriale attraverso le numerose iniziative, promosse grazie all’impegno degli associati Gloria Lamioni, Francesca Dini e Amedeo Gabbrielli.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della libreria Mondadori di Grosseto.