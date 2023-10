Viene destinato ai vaccini contro la polio il ricavato del “Miglio d’Oro” di quest’anno

Grosseto: Anche quest’anno, il 24 ottobre, il Rotary Grosseto e tutti i Rotary della nostra provincia sono stati in prima fila nella Giornata Mondiale contro la Polio, per rinnovare un impegno che vede il Rotary protagonista in tutto il mondo, e lo vede impegnare ogni anno centinaia di milioni di dollari in questo grande sforzo umanitario.



Infatti uno dei principali impegni che il Rotary, nel mondo, si è assunto ormai da molti anni è quello di combattere la poliomielite, malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto bambini di età inferiore ai 5 anni. Un impegno che consiste in una campagna massiccia di vaccinazioni che hanno interessato miliardi di bambini, e che ha avuto un risultato fin qui eccezionale: dal 1988, abbiamo assistito a una riduzione mondiale dei casi di polio del 99,9%. Solo due Paesi rimangono polio-endemici: Afghanistan e Pakistan, ma ancora la battaglia non può dirsi vinta in quanto, a meno che la polio non venga eradicata, entro dieci anni potremmo vedere fino a 200.000 nuovi casi ogni anno in tutto il mondo.

Per questo l’impegno del Rotary non si è fermato, e viene anzi ribadito ogni anno, anche promuovendo una periodica Giornata Mondiale della Polio, che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo il 24 ottobre, e prevedere iniziative, resoconti di attività svolta, raccolte di fondi.

Fra le varie iniziative da segnalare che il Rotary Grosseto ha deciso di destinare il netto ricavo della iniziativa “Il Miglio d’Oro”, vissuta da centinaia di grossetani con la “Camminata” lungo le Mura Medicee, a sostegno della campagna rotariana per l’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo.

Dunque, oltre alle somme che ogni rotariano – per regola – versa ogni anno a questo scopo, quest’anno vi verrà destinata anche la somma di 1.080 euro, ricavata appunto dal “Miglio d’Oro”.

Una piccola goccia che va ad aggiungersi al grande mare di finanziamenti che il Rotary destina a questo grande scopo in tutto il mondo.