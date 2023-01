Videosorveglianza: ancora nuove telecamere nel territorio comunale

Come preannunciato, continua l’opera di ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto.



Grosseto: Grazie alla ricerca e al lavoro della Direzione della Polizia Municipale è stato possibile per il Comune di Grosseto partecipare ad un bando della Regione Toscana per progetti in materia di videosorveglianza e garantendosi così dei finanziamenti utili per installare nuove telecamere in aree ad oggi sprovviste, ma che risultano essere divenuti luoghi di particolare interesse.

Le zone che saranno controllate tramite telecamere di nuova generazione sono: Piazza De Maria, Piazza Esperanto, tratto iniziale di Via dè Mille, Via dei Lavatoi, Via Fossombroni, Via Giusti. Sono state posizionate 11 telecamere panoramiche 360° multiottica con 4 ottiche ciascuna, oltre a 3 telecamere per la lettura targhe con OCR integrato. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione ed alla competenza dei tecnici della società “in house” Netspring che hanno reso possibile quanto deciso in sede di progettazione dalla Polizia Municipale.

"Un altro tassello del progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza - commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla mobilità Riccardo Megale - è stato così realizzato garantendo alle Forze dell’Ordine ulteriori strumenti per svolgere al meglio la loro attività".