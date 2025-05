Viareggio Vince l'Andata, Ma il Sogno Serie A1 del Castiglione è Ancora Vivo

I Pumas Ancora vincono 2-1 l’andata della finale promozione dei playoff. Gara combattuta decisa nel primo tempo. I maremmani recriminano per i tanti cartelli blu subiti. Nella foto il gol di Lasorsa su assist di Maldini per il momentaneo 1-1.

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor perde nella gara d’andata della finale promozione: sulla pista Dorando Pietri i Pumas Ancora Viareggio vincono per 2-1. Una partita combattutissima, decisa nel punteggio già nel primo tempo: il Castiglione però recrimina per diverse decisioni dubbie, e soprattutto per i 5 cartellini blu subiti (praticamente 10’ in inferiorità numerica, con Saitta che ha neutralizzato tutti i tiri compreso un rigore), nessuno ai viareggini.

Alla vigilia si sapeva che la pista particolare dove gioca il Viareggio avrebbe messo in difficoltà i maremmani, anche se nella gara di campionato proprio Brunelli e compagni erano usciti vincitori.

Dopo due minuti i Pumas passano in vantaggio: Marchetti tira da oltre metà pista, leggermente spostato sulla destra il tocco al volo è di Carrieri che batte Saitta. Dopo 2’ il pari biancoceleste. Maldini spinge il contropiede a sinistra, l’assist dalla parte opposta trova Lasorsa che allunga la stecca e supera Mechini, 1-1. Al 12’ Maldini, commette fallo da cartellino blu su Carrieri: lo stesso Carrieri si presenta dal dischetto della punizione di prima, Saitta non si scompone e para l’avanzamento dell’attaccante. Il power play versiliese non produce effetti. I Pumas tornano in vantaggio al 20’: Pesavento si accentra sulla linea di centro pista e lascia partire un bolide che sorprende il portiere, 2-1.

La ripresa si apre subito, dopo pochi secondi, con un rigore molto dubbio in favore del Viareggio, stecca alta di Buralli. Saitta ferma Marchetti. Un paio di minuti e Lasorsa si prende il blu a palla lontana per uno spintone a Olivieri, con l’arbitro Nicoletti che ne assegna un secondo anche per proteste. Non c’è il tiro libero e il Castiglione resiste ai 4’ in inferiorità numerica. Al 12’ nuovo blu, inspiegabile, a Cabella. Saitta in versione “muro” ferma Pesavento sulla punizione e il Castiglione resiste al nuovo power play viareggino. Nell’ultimo minuto succede di tutto. Per l’arbitro Nicoletti lo scontro di Maldini con Olivieri vale un nuovo blu. Saitta ferma anche Carrieri in avanzamento sulla punizione. I Pumas commettono il 10° fallo. Mechini para il bolide di Buralli.

Sabato prossimo al Casa Mora la Blue Factor deve vincere per andare in serie A1.

Serie A2 girone B